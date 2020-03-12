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Госдума приняла законопроект о поддержке малообеспеченных семей
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РИА Новости

Госдума приняла законопроект о поддержке малообеспеченных семей

15:09 12.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаседание Госдумы РФ
Заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощенной процедуре получения мер социальной защиты (поддержки) малообеспеченных семей с детьми.
Документ, внесенный депутатами Александром Жуковым, Сергеем Неверовым, Андреем Исаевым, Глебом Хором, Леонидом Симановским, Владиславом Резником, Надеждой Максимовой, Андреем Макаровым, предоставляет органам в сфере соцзащиты населения возможность в рамках межведомственного обмена получать от ФНС сведения о доходах граждан при оказании им помощи.
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Одновременно вводится запрет на разглашение таких сведений по аналогии со сведениями, составляющими налоговую тайну. "Данные, которые передаются налоговой службой, на них распространяется режим налоговой тайны, чтобы данные о людях не вышли в широкий доступ", - пояснил журналистам Макаров. При этом он обратил внимание, что не было ни одного случая, чтобы данные ФНС "сегодня продавались на свободном рынке".
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года предложил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, причем уже с 1 января 2020 года. Они должны предоставляться семьям, чей доход не превышает одного прожиточного минимума на человека. Причем эта процедура должна быть максимально удобной и простой для граждан. Проект позволяет это сделать. "Для получения выплаты не нужно будет собирать множество документов, достаточно будет подать заявление", - заявил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин.
Помимо этого, снимается ограничение в отношении освобождаемых от налогообложения доходов, получаемых в виде компенсационных выплат медицинским и педагогическим работникам, переехавшим на работу в сельскую местность в рамках программ "Земский доктор" и "Земский учитель". Такие доходы будут освобождаться от НДФЛ в размере и в порядке, предусмотренными правилами, прилагаемыми к соответствующей госпрограмме.
"Поправки избавят земских докторов и земских учителей, решивших работать на Дальнем Востоке, в районах Крайнего Севера и труднодоступных территориях от необходимости уплачивать НДФЛ с части компенсационных выплат, которая превышает 1 миллион рублей. Кроме того, мы договорились ко второму чтению зафиксировать, что эта налоговая льгота будет иметь обратную силу и применяться в отношении тех выплат, уже произведенных учителям и врачам с начала 2020 года", - сообщил Володин.
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