Госдума приняла законопроект о поддержке малообеспеченных семей

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощенной процедуре получения мер социальной защиты (поддержки) малообеспеченных семей с детьми.

Документ, внесенный депутатами Александром Жуковым, Сергеем Неверовым , Андреем Исаевым, Глебом Хором, Леонидом Симановским, Владиславом Резником, Надеждой Максимовой, Андреем Макаровым, предоставляет органам в сфере соцзащиты населения возможность в рамках межведомственного обмена получать от ФНС сведения о доходах граждан при оказании им помощи.

Одновременно вводится запрет на разглашение таких сведений по аналогии со сведениями, составляющими налоговую тайну. "Данные, которые передаются налоговой службой, на них распространяется режим налоговой тайны, чтобы данные о людях не вышли в широкий доступ", - пояснил журналистам Макаров. При этом он обратил внимание, что не было ни одного случая, чтобы данные ФНС "сегодня продавались на свободном рынке".

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года предложил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, причем уже с 1 января 2020 года. Они должны предоставляться семьям, чей доход не превышает одного прожиточного минимума на человека. Причем эта процедура должна быть максимально удобной и простой для граждан. Проект позволяет это сделать. "Для получения выплаты не нужно будет собирать множество документов, достаточно будет подать заявление", - заявил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин

Помимо этого, снимается ограничение в отношении освобождаемых от налогообложения доходов, получаемых в виде компенсационных выплат медицинским и педагогическим работникам, переехавшим на работу в сельскую местность в рамках программ "Земский доктор" и "Земский учитель". Такие доходы будут освобождаться от НДФЛ в размере и в порядке, предусмотренными правилами, прилагаемыми к соответствующей госпрограмме.