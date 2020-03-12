Госдума приняла в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО

"Если же автолюбитель постоянно нарушает правила дорожного движения, если он попадает в ДТП, то для таких, как говорит статистика, (их) около 15%, тарифы будут выше. Центральный банк в прошлом году, можно сказать, в пилотном варианте эту идею уже своим нормативным актов реализовал. Жизнь показала, что в среднем тарифы для наших автолюбителей сократились примерно на 5%, то есть эта норма работает на снижение тарифов в целом", - отметил Аксаков.