Госдума приняла в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО

Документ, предусматривающий "индивидуализацию при определении тарифов для наших граждан при получении полиса ОСАГО", будет способствовать обеспечению справедливости платы за пользование таким полисом, заявил журналистам один из его авторов, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Для водителей, которые добросовестно водят автомобиль, не нарушают правила дорожного движения, не попадают в ДТП, тарифы будут ниже, пояснил он.
"Если же автолюбитель постоянно нарушает правила дорожного движения, если он попадает в ДТП, то для таких, как говорит статистика, (их) около 15%, тарифы будут выше. Центральный банк в прошлом году, можно сказать, в пилотном варианте эту идею уже своим нормативным актов реализовал. Жизнь показала, что в среднем тарифы для наших автолюбителей сократились примерно на 5%, то есть эта норма работает на снижение тарифов в целом", - отметил Аксаков.
Правительство свой вариант отозвало и поддержало депутатский законопроект, поскольку предлагаемый в нем подход к ограничению максимального размера страховой премии по договору ОСАГО "позволит реализовать потенциал применения скидок и надбавок в зависимости от аварийности вождения в качестве экономического стимула к повышению безопасности дорожного движения". Предполагается, что этот размер не может превышать трехкратное максимальное значение базовой ставки страховых тарифов, установленное ЦБ и скорректированное с учетом коэффициентов. Банк России также поддержал законопроект депутатов.
20 февраля, 17:01Автостраховщики сообщили о снижении средней стоимости полиса ОСАГО
В начале 2019 года в России стартовал первый этап реформы ОСАГО: устанавливаемый ЦБ тарифный коридор был расширен на 20% вверх и вниз, до 2746-4942 рублей. Страховщик вправе внутри этого коридора выбрать базовую ставку, к которой потом применяются повышающие или понижающие коэффициенты и получается итоговая стоимость полиса. В июле кабмин внес в Госдуму законопроект по второму этапу реформы ОСАГО, который вел к поэтапному повышению тарифов на 30-40%.
Однако депутаты высказали опасения относительно отмены территориального коэффициента и расширения тарифного коридора, повышения до 2 миллионов рублей предельного возмещения за вред жизни или здоровью, и внесли свой вариант без этих норм. Но в нем, как и в варианте кабмина, страховщикам в пределах установленного ЦБ коридора предоставлено право самим определять тариф в зависимости от того, насколько аккуратно водитель управляет автомобилем и соблюдает ПДД. Зампред ЦБ Владимир Чистюхин в начале марта говорил, что сначала надо будет посмотреть, как заработает этот закон, а затем уже начать обсуждать те изменения, которые предлагало правительство.