СМИ объяснили преимущество Москвы над Эр-Риядом в нефтяной войне

"В игре под названием "Ястребы и голуби" два водителя за рулем автомобилей мчатся прямо друг на друга. Тот, кто первым уклоняется от фатального столкновения, считается проигравшим и слабаком. Классическая теория игр. Именно так все обстоит в отношениях между Россией и Саудовской Аравией", — сравнивает автор сложившуюся ситуацию на нефтяном рынке.

В статье отмечается, что Россия имеет достаточное количество финансовых подушек безопасности.

"Независимо от того, идет ли речь о компаниях или о государствах, побеждает тот, у кого прочнее балансовая ведомость", — пишет The Globe and Mail.

При этом издание напоминает, что золотовалютные резервы России на 80 миллиардов больше, чем у Саудовской Аравии, а соотношение российского долга к ВВП составляет всего 15 процентов. У Эр-Рияда этот показатель равен 25 процентам. По мнению автора, это дает Москве значительно большую финансовую гибкость.

Помимо этого, издание рассказывает о широких возможностях России для балансировки бюджета. Автор указывает, что Москве, даже по самым пессимистичным оценкам, нужна цена в 38 долларов за баррель, чтобы свести бюджет, а Эр-Рияду необходим ценник вдвое выше.

The Globe and Mail также пишет, что Россия в этой войне противостоит не только Саудовской Аравии, но и пытается выдавить с рынка американских производителей сланцевой нефти.

В то же время издание не исключает и возможности "лобового столкновения" в этой игре "Ястребы и голуби".

"Россия, судя по всему, обладает большей финансовой устойчивостью, чем Саудовская Аравия в этой, не отличающейся особой чистотой, нефтяной войне, и Москва настаивает на том, что сможет выдержать цену в 30 долларов за баррель или даже меньше в течение нескольких лет. Может быть. Однако не следует исключать возможность того, что ни одна из сторон не свернет в сторону, — резюмирует автор статьи.

Срыв сделки ОПЕК+

Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.

Новак в пятницу заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о прекращении сделки.