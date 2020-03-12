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2020-03-12T18:20+0300
https://ria.ru/20200312/1568494007.html
СМИ объяснили преимущество Москвы над Эр-Риядом в нефтяной войне
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РИА Новости

СМИ объяснили преимущество Москвы над Эр-Риядом в нефтяной войне

15:06 12.03.2020 (обновлено: 18:20 12.03.2020)
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© Фото : Pixabay / redhawkgroup Добыча нефти
Добыча нефти
© Фото : Pixabay / redhawkgroup
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Противостояние России и Саудовской Аравии после срыва сделки ОПЕК+ выглядит как игра "Ястребы и голуби", пишет канадское издание The Globe and Mail.
"В игре под названием "Ястребы и голуби" два водителя за рулем автомобилей мчатся прямо друг на друга. Тот, кто первым уклоняется от фатального столкновения, считается проигравшим и слабаком. Классическая теория игр. Именно так все обстоит в отношениях между Россией и Саудовской Аравией", — сравнивает автор сложившуюся ситуацию на нефтяном рынке.
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В статье отмечается, что Россия имеет достаточное количество финансовых подушек безопасности.
"Независимо от того, идет ли речь о компаниях или о государствах, побеждает тот, у кого прочнее балансовая ведомость", — пишет The Globe and Mail.
При этом издание напоминает, что золотовалютные резервы России на 80 миллиардов больше, чем у Саудовской Аравии, а соотношение российского долга к ВВП составляет всего 15 процентов. У Эр-Рияда этот показатель равен 25 процентам. По мнению автора, это дает Москве значительно большую финансовую гибкость.
Помимо этого, издание рассказывает о широких возможностях России для балансировки бюджета. Автор указывает, что Москве, даже по самым пессимистичным оценкам, нужна цена в 38 долларов за баррель, чтобы свести бюджет, а Эр-Рияду необходим ценник вдвое выше.
The Globe and Mail также пишет, что Россия в этой войне противостоит не только Саудовской Аравии, но и пытается выдавить с рынка американских производителей сланцевой нефти.
В то же время издание не исключает и возможности "лобового столкновения" в этой игре "Ястребы и голуби".
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"Россия, судя по всему, обладает большей финансовой устойчивостью, чем Саудовская Аравия в этой, не отличающейся особой чистотой, нефтяной войне, и Москва настаивает на том, что сможет выдержать цену в 30 долларов за баррель или даже меньше в течение нескольких лет. Может быть. Однако не следует исключать возможность того, что ни одна из сторон не свернет в сторону, — резюмирует автор статьи.

Срыв сделки ОПЕК+

Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.
Новак в пятницу заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о прекращении сделки.
В результате страны не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. При этом четыре дня назад, по информации СМИ, Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу и снизить цены на нефть, что обвалило котировки.
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Популярные комментарии
Главное преимущество России - безропотность населения. Спокойно воспринимающего снижение своего уровня жизни еще на 10-20-30 %, насколько там потребуется обесценить рубль, чтобы "выполнить соцобязательства".
12 марта, 15:12
ss.hichnik
13001124
Экономическая инфраструктура Эр-Рияда намного эффективней, гибче, прибыльней и более дифференцирована, и при всём при этом намного менее затратна. Какой-то бред из очередной никому неизвестной новостной помойки Глоуб энд Мэйл.
12 марта, 15:25
ГЖГарант Жуликов
8000326
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