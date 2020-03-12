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2020-03-12T15:04+0300
https://ria.ru/20200312/1568493841.html
Эксперт рассказал о возможном подорожании импортных вин
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РИА Новости

Эксперт рассказал о возможном подорожании импортных вин

15:04 12.03.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичДубовые бочки для вызревания вина марки "Мадера" на винодельческом предприятии "Массандра"
Дубовые бочки для вызревания вина марки Мадера на винодельческом предприятии Массандра
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Импортные вина в России через три-четыре месяца могут подорожать почти на треть в связи с ослаблением рубля, крепкие напитки - чуть меньше, сказал РИА Новости председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
"Думаю, в течение трех-четырех месяцев цена на импортную винодельческую продукцию подскочит на 30%, импортных крепких напитков подорожание коснется примерно на 20%", - сказал Шапкин, уточнив, что прогноз сделан, исходя из курса в 70 рублей за доллар.
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Рубль активно снижается к доллару и евро с начала текущей недели, за это время отечественная валюта к американской максимально потеряла 10,5%, к европейской - почти 9%. К текущему моменту доллар торгуется выше 75 рублей, евро – выше 84 рублей.
Шапкин пояснил, что в ближайшие два месяца цены на импортный алкоголь на полках магазинов вряд ли поменяются, так как продукция поставлена в рамках действующих контрактов, которые импортеры начинают заключать обычно за полгода до появления товара в магазине.
В дальнейшем на цену импортного вина будет влиять устойчивость тенденции ослабления рубля - через рост курсовых издержек, стоимость кредитов, таможенной пошлины, привязанной к стоимости продукции, а также из-за повышения примерно на 80% с начала года акцизных ставок. Что касается крепких напитков, продолжил эксперт, то ставки по ним не привязаны к таможенной стоимости товаров, а индексация акцизов была меньше, порядка 5%, поэтому основной вклад в рост цены будет вносить курсовая разница.
Собеседник агентства также добавил, что пандемия коронавируса станет поводом использовать доставку продуктов питания, но запрет в России онлайн-продаж алкоголя может стать фактором, способным временно сдержать подорожание. "Люди будут меньше ходить в магазин, и снижение покупательной активности в краткосрочной перспективе, до месяца, может повлиять на стабилизацию цен. Но неизбежно новые поставки будут связаны с их увеличением", - добавил Шапкин.
Он не исключил роста спроса на крепкий алкоголь отечественного производства. "Когда люди сидят дома, они пьют больше. Что покупать – наверно, отечественную продукцию, это экономия, и импорт поэтому может немного снизиться. Конечно, в данной ситуации больше актуальны именно крепкие напитки – и не только у нас, но и во всем мире", - заключил эксперт.
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