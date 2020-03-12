ЕС проанализирует экономическое влияние запрета на поездки в США

БРЮССЕЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Евросоюз будет анализировать возможное экономическое и иное влияние запрета, введенного американскими властями на визиты граждан ЕС, заявил представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе.
"Мы недавно получили этот документ. Мы уже говорили, что американская сторона не согласовывала этот шаг и не предупреждала о нем. Поэтому мы сейчас читаем текст и будем в ближайшие дни анализировать эту ситуацию и ее возможное влияние", - сказал представитель ЕК.
В ЕК добавили, что пока контактов с американской стороной по прояснению принятого решения не было. "Мы уверены, что такие контакты будут, и нам объяснят логику принятого решения", - подчеркнули в Еврокомиссии.
Американский президент Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта на 30 дней запретят въезд из Европы, кроме Великобритании, так как Евросоюз недостаточно реагировал на распространяющийся коронавирус. Решение не относится к лицам, имеющим статус постоянного законного проживания в США, ближайшим родственникам граждан США и некоторым другим лицам.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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