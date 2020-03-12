ЕС проанализирует экономическое влияние запрета на поездки в США

"Мы недавно получили этот документ. Мы уже говорили, что американская сторона не согласовывала этот шаг и не предупреждала о нем. Поэтому мы сейчас читаем текст и будем в ближайшие дни анализировать эту ситуацию и ее возможное влияние", - сказал представитель ЕК.