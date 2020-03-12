В России разработают программу цифровой трансформации ведомств

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что вскоре будет разработана типовая программа цифровой трансформации ведомств на три года, и призвал федеральные органы власти проводить эту работу совместно с регионами.
"В ближайшее время будет разработана типовая ведомственная программа цифровой трансформации, которая рассчитана на три года. Она должна включать показатели, по которым можно будет оценить результаты внедрения информационных технологий, и каждый из вас будет отвечать за их выполнение в своей сфере, иметь соответствующие индикаторы или KPI - показатели вашей деятельности", - заявил Мишустин в четверг на встрече с заместителями руководителей органов власти, ответственными за цифровую трансформацию.
Он отметил, что необходимые на эти цели финансовые ресурсы предусмотрены в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика".
"Важно как можно быстрее подключить к вашей работе регионы. Коллеги из регионов, кто на местах отвечает за цифровую трансформацию ваших отраслей, региональные министры цифрового развития - это очень важная ваша опора. Наладьте с ними контакты, сформулируйте совместные задачи и подумайте, чем вы можете друг другу помочь", - обратился премьер к участникам совещания.