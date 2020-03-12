В России разработают программу цифровой трансформации ведомств

"В ближайшее время будет разработана типовая ведомственная программа цифровой трансформации, которая рассчитана на три года. Она должна включать показатели, по которым можно будет оценить результаты внедрения информационных технологий, и каждый из вас будет отвечать за их выполнение в своей сфере, иметь соответствующие индикаторы или KPI - показатели вашей деятельности", - заявил Мишустин в четверг на встрече с заместителями руководителей органов власти, ответственными за цифровую трансформацию.