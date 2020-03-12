Богданов обсудил с представителем Израиля ситуацию на Ближнем Востоке

Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019

Богданов принял Элиава Белоцерковского по его просьбе 12 марта.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на проблематику палестино-израильского урегулирования", - сообщили в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что обсуждались также некоторые практические вопросы двустороннего российско-израильского сотрудничества, "в том числе в свете осуществляемых израильскими властями карантинных мероприятий в отношении иностранных граждан, посещающих Государство Израиль с туристическими и паломническими целями".

По последним данным министерства здравоохранения Израиля, число израильтян, у которых диагностирован коронавирус, достигло 100.

Ранее в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вводится двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за границы.