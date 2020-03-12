Богданов обсудил с представителем Израиля ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с временным поверенным в делах Израиля Элиавом Белоцерковским ситуацию на Ближнем Востоке и палестино-израильское урегулирование, говорится в сообщении МИД РФ.
Богданов принял Элиава Белоцерковского по его просьбе 12 марта.
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"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на проблематику палестино-израильского урегулирования", - сообщили в МИД РФ.
В ведомстве отметили, что обсуждались также некоторые практические вопросы двустороннего российско-израильского сотрудничества, "в том числе в свете осуществляемых израильскими властями карантинных мероприятий в отношении иностранных граждан, посещающих Государство Израиль с туристическими и паломническими целями".
По последним данным министерства здравоохранения Израиля, число израильтян, у которых диагностирован коронавирус, достигло 100.
Ранее в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вводится двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за границы.
После заявления главы правительства Израиля министерство здравоохранения опубликовало рекомендации, согласно которым туристы могут приехать в Израиль только если им есть где провести две недели "домашнего карантина". Кроме того, туристы, находящиеся сейчас в Израиле, не могут выезжать в соседние страны, а затем возвращаться в Израиль.
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