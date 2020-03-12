В Ирландии закроют школы из-за риска коронавируса

ЛОНДОН, 12 мар – РИА Новости, Мария Табак. Все школы, колледжи и детские учреждения в Все школы, колледжи и детские учреждения в Ирландии закроются до 29 марта в связи со вспышкой коронавируса , объявил в четверг ирландский премьер Лео Вардкар.

"Школы, колледжи и детские сады закроются с завтрашнего дня до 29 марта", - сказал он журналистам.

Закроются также культурные учреждения. По словам премьера, должны быть отменены любые мероприятия в помещениях с участием более чем ста человек, а на открытом воздухе – с участием более 500.

Тем, кто может работать из дома, рекомендовано это делать. Варадкар также призвал жителей Ирландии максимально ограничить социальную жизнь.

Магазины, рестораны и кафе продолжают работать.