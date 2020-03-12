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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-12T14:49+0300
https://ria.ru/20200312/1568492952.html
Саратовские депутаты поддержали закон о поправке к Конституции
https://cdn24.img.ria.ru/images/150250/38/1502503814_0:319:3074:2048_1036x0_80_0_0_a316f82d0ab4f02b77b2935796c5bbd9.jpg
РИА Новости

Саратовские депутаты поддержали закон о поправке к Конституции

14:49 12.03.2020
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© РИА Новости / Александр Легкий / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Александр Легкий
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 12 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутаты саратовской областной думы на внеочередном заседании в четверг большинством голосов одобрили федеральный закон о поправке к Конституции РФ.
Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы. На заседании областной думы в четверг присутствовали 39 из 42 избранных депутатов, из них 34 проголосовали за одобрение закона, еще пятеро воздержались.
"Наша задача донести до граждан смысл поправок в конституцию. Впереди общероссийское голосование, на котором мнение населения станет решающим... Поправки развивают, укрепляют принципы социального государства, направлены на расширение прав и гарантий каждого гражданина, соответствуют запросам населения", - сказал губернатор Валерий Радаев на заседании облдумы, онлайн-трансляция которого идет на сайте парламента.
Глава фракции КПРФ в облдуме Александр Анидалов перед голосованием призывал коллег по региональному парламенту не поддерживать федеральный закон о поправке в конституцию. Однако представители фракций "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия" заявили о поддержке документа.
Заседание Государственной Думы РФ
11 марта, 12:33Голосование по поправкам в Конституцию
Закон о поправке в Конституцию, принятый Госдумой
Предусмотрено, что закон о поправке в Конституцию РФ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена. После этого Совфед вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Вчера, 14:18Голосование по поправкам в Конституцию
В ГД прошел II чтение проект о нарушениях на голосовании по поправкам
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Голосование по поправкам в КонституциюСаратовская областьПолитика
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