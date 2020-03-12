Саратовские депутаты поддержали закон о поправке к Конституции

САРАТОВ, 12 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутаты Депутаты саратовской областной думы на внеочередном заседании в четверг большинством голосов одобрили федеральный закон о поправке к Конституции РФ.

Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы. На заседании областной думы в четверг присутствовали 39 из 42 избранных депутатов, из них 34 проголосовали за одобрение закона, еще пятеро воздержались.

"Наша задача донести до граждан смысл поправок в конституцию. Впереди общероссийское голосование, на котором мнение населения станет решающим... Поправки развивают, укрепляют принципы социального государства, направлены на расширение прав и гарантий каждого гражданина, соответствуют запросам населения", - сказал губернатор Валерий Радаев на заседании облдумы, онлайн-трансляция которого идет на сайте парламента.

Глава фракции КПРФ в облдуме Александр Анидалов перед голосованием призывал коллег по региональному парламенту не поддерживать федеральный закон о поправке в конституцию. Однако представители фракций "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия" заявили о поддержке документа.

Предусмотрено, что закон о поправке в Конституцию РФ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена. После этого Совфед вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.