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2020-03-12T14:48+0300
https://ria.ru/20200312/1568492865.html
ГД приняла во II чтении проект о праве ФСО применять боевую технику
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РИА Новости

ГД приняла во II чтении проект о праве ФСО применять боевую технику

14:48 12.03.2020
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении законопроект, разрешающий сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) использовать в своей работе боевую технику.
Изменения вносятся в федеральный закон "О государственной охране".
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"Уточняется порядок применения сотрудниками органов государственной охраны физической силы, специальных средств и оружия. Законопроектом устанавливается, что применение сотрудниками органов государственной охраны боевой техники осуществляется в порядке, определяемом правительством Российской Федерации, а военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в органах государственной охраны, привлеченные для обеспечения безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых объектов, имеют право применять физическую силу, специальные средства, оружие и боевую технику в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом для сотрудников органов государственной охраны", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Также в документе добавляется, что сотрудники охраны не несут ответственность за вред и убытки, причиненные при применении физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники, если они использовались в порядке, установленном данным законом.
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Уточняется, что финансирование расходов для реализации законопроекта будет осуществляться за счет федерального бюджета, предусмотренного органам госохраны, что "соответствует действующему порядку финансирования и не потребует дополнительного выделения средств федерального бюджета".
Законопроект может быть принят в третьем, окончательном, чтении 17 марта.
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РоссияФедеральная служба охраны РФ (ФСО России)Госдума РФБезопасность
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