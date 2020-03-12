В ЕК заявили об отсутствии коронавируса у мигрантов в Греции

В ЕК подчеркнули, что обеспечение надлежащих санитарных мер - это ответственность национальных властей стран-членов. "Санитарные меры, условия - это национальная ответственность. С нашей стороны мы обеспечиваем Греции поддержку, в том числе финансовую, медицинскими средствами, иными необходимыми средствами", - добавил представитель Еврокомиссии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.