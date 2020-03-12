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В ЕК заявили об отсутствии коронавируса у мигрантов в Греции
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РИА Новости

В ЕК заявили об отсутствии коронавируса у мигрантов в Греции

14:48 12.03.2020
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© РИА Новости / Григорис Сиамидис / Перейти в фотобанкМигранты в лагере беженцев в Греции
Мигранты в лагере беженцев в Греции
© РИА Новости / Григорис Сиамидис
Перейти в фотобанк
Мигранты в лагере беженцев в Греции. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 мар - РИА Новости. По данным Еврокомиссии, подтвержденных случаев коронавируса среди мигрантов в греческих лагерях нет, сообщил представитель ЕК.
"По нашей информации, нет подтвержденных случаев коронавируса среди мигрантов в Греции. Речь шла об одном человеке, но это оказался местный житель, не постоялец лагеря мигрантов", - сказал он.
В ЕК подчеркнули, что обеспечение надлежащих санитарных мер - это ответственность национальных властей стран-членов. "Санитарные меры, условия - это национальная ответственность. С нашей стороны мы обеспечиваем Греции поддержку, в том числе финансовую, медицинскими средствами, иными необходимыми средствами", - добавил представитель Еврокомиссии.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС. Главным образом миграционный кризис отражается на соседях Турции – Греции и Болгарии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Миграционный кризис на границе Турции и ГрецииРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыЕврокомиссияГрецияТурцияБолгарияВ мире
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