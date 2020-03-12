В ЕК заявили об отсутствии коронавируса у мигрантов в Греции

БРЮССЕЛЬ, 12 мар - РИА Новости. По данным Еврокомиссии, подтвержденных случаев коронавируса среди мигрантов в греческих лагерях нет, сообщил представитель ЕК.
"По нашей информации, нет подтвержденных случаев коронавируса среди мигрантов в Греции. Речь шла об одном человеке, но это оказался местный житель, не постоялец лагеря мигрантов", - сказал он.
В ЕК подчеркнули, что обеспечение надлежащих санитарных мер - это ответственность национальных властей стран-членов. "Санитарные меры, условия - это национальная ответственность. С нашей стороны мы обеспечиваем Греции поддержку, в том числе финансовую, медицинскими средствами, иными необходимыми средствами", - добавил представитель Еврокомиссии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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