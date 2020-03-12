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Теплоснабжение
2020-03-12T14:46+0300
https://ria.ru/20200312/1568492724.html
Акции ТГК-1 обваливались на 21,4% на фоне публикации данных по МСФО
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РИА Новости

Акции ТГК-1 обваливались на 21,4% на фоне публикации данных по МСФО

14:46 12.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Акции ТГК-1 ускорили падение на фоне публикации данных по МСФО и позже обвалились на 21,4% после понижения границы ценового коридора Московской биржей, следует из данных торгов.
Акции ТГК-1, по данным Московской биржи, дешевели в четверг к 13.20 мск на 19,13% (уже падали на 21,4% - до 0,0103 рубля), при этом индекс Московской биржи падает на 5,99%.
Ранее в четверг ТГК-1 сообщила, что ее чистая прибыль по МСФО в 2019 году сократилась на 23,3% по сравнению с прошлым годом и составила 7,99 миллиарда рублей.
Московская биржа на фоне падения цены акций ТГК-1 в четверг снизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков бумаг компании.
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Вчера, 14:33Теплоснабжение
ТГК-1 в 2019 году сократила чистую прибыль по МСФО на 23%
"В соответствии с методикой определения ... риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ... 12 марта 2020, 12.17 мск изменены значения нижней границы ценового коридора (до 0,009632) и диапазона оценки рыночных рисков (до 0,0073707 рубля, эквивалентно ставке 43,75%) ценной бумаги TGKA", - сообщила биржа.
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