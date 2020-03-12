Дума Ставрополья поддержала поправки к Конституции

ПЯТИГОРСК, 12 мар - РИА Новости. Депутаты думы Ставропольского края поддержали законопроект о поправках к Конституции РФ, сообщил председатель регионального парламента Геннадий Ягубов.
Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.
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"Депутаты поддержали закон о поправке к Конституции Российской Федерации. Своим решением мы поддержали те человеческие ценности, которые наш президент предложил закрепить в основном законе государства. Это традиционная семья, защита детей, целостность и неделимость территории нашей страны, социальные гарантии для всех россиян", - написал Ягубов в Instagram.
Он отметил, что последнее слово за жителями России.
"Я прошу каждого из вас не оставаться в стороне, а прийти в этот день на участок и выбрать будущее нашей страны", - добавил председатель краевого парламента.
Как сообщил РИА Новости депутат краевого парламента от КПРФ Виктор Лозовой, на заседании присутствовал 41 депутат, 39 человек проголосовали "за", а фракция КПРФ воздержалась.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.