Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение
2020-03-12T14:44+0300
https://ria.ru/20200312/1568492570.html
Долю зарубежных фирм в производителях сверхмощных ГТУ ограничили
https://cdn21.img.ria.ru/images/49844/51/498445194_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_e8275a435d21d24180f782e944650cc2.jpg
РИА Новости

Долю зарубежных фирм в производителях сверхмощных ГТУ ограничили

14:44 12.03.2020
154
© РИА НовостиПроизводство турбин на Ленинградском металлическом заводе
Производство турбин на Ленинградском металлическом заводе
© РИА Новости
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Правительство РФ установило допустимую долю владения иностранными компаниями в предприятиях по выпуску российских газовых турбин мощностью 500 МВт и более на уровне не более 50%, следует из постановления кабмина на официальном портале правовой информации.
По прежним правилам, такие ограничения касались только выпуска газовых турбин мощностью от 35 МВт до 499 МВт. Теперь требование распространено на сверхмощные турбины. Масштабная программа модернизации ТЭС в РФ, в рамках которого могут использовать газовые турбины, допускает использование только локализованного в России оборудования.
Согласно постановлению уточняются требования, предъявляемые к продукции, которую можно отнести к товару, произведенному в России. В частности, компания-производитель не должна находиться под контролем иностранной фирмы. Таковым считается предприятие, более 50% уставного капитала или голосующих акций которого прямо или косвенно принадлежит зарубежной фирме. Также иностранная компания не должна иметь право назначать единоличный исполнительный орган или иметь возможность избирать больше половины членов совета директоров.
При этом по газовым турбинам мощностью 500 МВт и более среди требований числится наличие у компании – налогового резидента РФ прав на конструкторскую и техническую документацию, которая необходима для производства, проектирования, модернизации, и развития продукции на территории России.
Здание ОАО Силовые машины в Санкт-Петербурге
4 февраля, 18:07Теплоснабжение
"Силмаш" создал термодинамическую модель газовой турбины ГТЭ-170
Если турбина выпускается по лицензионному соглашению, то его срок должен быть менее 25 лет. При этом у российского лицензиата должно быть право на самостоятельную модификацию технологий. Также у производителя должен быть сервисный центр в России, который занимается ремонтом, послепродажным и гарантийным обслуживанием продукции.
В РФ не производятся собственные газовые турбины средней и большой мощности. Газовую турбину мощностью 170 МВт разрабатывает российская компания "Силовые машины". Также консорциум "Интер РАО", "Роснано" и ОДК занимается разработкой ГТД-110М.
400000
Обсудить 0
ТеплоснабжениеЭкономика
Рекомендуем
Логотип РЖД
Аукцион по продаже "дочкой" РЖД 39,81% акций ТГК-14 не состоялся
Самолет авиакомпании Аэрофлот
"Аэрофлот" существенно снизил тарифы на международные перевозки
Стенд Сбербанка
Госдума приняла закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка
Екатеринбург
Малый бизнес Свердловской области привлек 58 млрд рублей в рамках НГС
Самолет авиакомпании Аэрофлот
"Аэрофлот" снизил тарифы на международные рейсы
Стенд РЖД на выставке
РЖД закупят 13 электропоездов за 4,3 миллиарда рублей
Фрагмент подстанции во время строительства ТЭС
Компании смогут 31 марта — 1 апреля подать заявки на модернизацию ТЭС
Сельхозкооператив
Корпорация МСП поддержала сельхозкооперативы Свердловской области
Смотровая площадка в Екатеринбурге
Корпорация МСП профинансирует пять проектов в Свердловской области
Заместитель председателя правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Анастасия Буркова
Анастасия Буркова назначена зампредправления АТБ
Фермер доит корову
В Ивановской области запустили высокотехнологичный молочный комплекс
Новый Затонский мост через реку Белая в Уфе
В Уфе открылся полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"
Московская биржа
Акции ТГК-1 обваливались на 21,4% на фоне публикации данных по МСФО
Фрагмент подстанции во время строительства ТЭС
ТГК-1 планирует участвовать в следующих отборах на модернизацию ТЭС
Российские рубли
ТГК-1 в 2019 году сократила чистую прибыль по МСФО на 23%
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08США нанесли в Ираке удары по пяти объектам "Катаиб Хезболлах"
02:04В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой
02:02Мод Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
01:59Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
00:30В Аргентине выявили первые случаи заражения COVID-19 внутри страны
00:21В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Лента новостейМолния