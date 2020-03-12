Долю зарубежных фирм в производителях сверхмощных ГТУ ограничили

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Правительство РФ установило допустимую долю владения иностранными компаниями в предприятиях по выпуску российских газовых турбин мощностью 500 МВт и более на уровне не более 50%, следует из постановления кабмина на официальном портале правовой информации.

По прежним правилам, такие ограничения касались только выпуска газовых турбин мощностью от 35 МВт до 499 МВт. Теперь требование распространено на сверхмощные турбины. Масштабная программа модернизации ТЭС в РФ, в рамках которого могут использовать газовые турбины, допускает использование только локализованного в России оборудования.

Согласно постановлению уточняются требования, предъявляемые к продукции, которую можно отнести к товару, произведенному в России. В частности, компания-производитель не должна находиться под контролем иностранной фирмы. Таковым считается предприятие, более 50% уставного капитала или голосующих акций которого прямо или косвенно принадлежит зарубежной фирме. Также иностранная компания не должна иметь право назначать единоличный исполнительный орган или иметь возможность избирать больше половины членов совета директоров.

При этом по газовым турбинам мощностью 500 МВт и более среди требований числится наличие у компании – налогового резидента РФ прав на конструкторскую и техническую документацию, которая необходима для производства, проектирования, модернизации, и развития продукции на территории России.

Если турбина выпускается по лицензионному соглашению, то его срок должен быть менее 25 лет. При этом у российского лицензиата должно быть право на самостоятельную модификацию технологий. Также у производителя должен быть сервисный центр в России, который занимается ремонтом, послепродажным и гарантийным обслуживанием продукции.