Мишустин рассказал о "новой нефти" XXI века

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Председатель правительства Председатель правительства Михаил Мишустин назвал "большие данные" "новой нефтью, золотом и платиной" XXI века, обратив внимание на неисчерпаемость этого ресурса и его уникальное свойство давать добавленную стоимость.

На встрече с заместителями руководителей органов власти, ответственными за цифровую трансформацию, премьер отметил, что в этой сфере у них будут "полномочия по реинжинирингу всех рабочих процессов внутри министерств и ведомств".

"Включая их перевод в онлайн-услуги для населения и переход к управлению данными, которые на сегодняшний день поступают в реальном времени. А данные сегодня — это, если хотите, новая нефть, золото, платина XXI века. Только они имеют разницу с теми ресурсами: те исчерпаемы, а они неисчерпаемы", — сказал Мишустин.