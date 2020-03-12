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Мишустин рассказал о "новой нефти" XXI века
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РИА Новости

Мишустин рассказал о "новой нефти" XXI века

14:43 12.03.2020 (обновлено: 17:27 12.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Михаил Мишустин
Председатель правительства Михаил Мишустин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Председатель правительства Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин назвал "большие данные" "новой нефтью, золотом и платиной" XXI века, обратив внимание на неисчерпаемость этого ресурса и его уникальное свойство давать добавленную стоимость.
На встрече с заместителями руководителей органов власти, ответственными за цифровую трансформацию, премьер отметил, что в этой сфере у них будут "полномочия по реинжинирингу всех рабочих процессов внутри министерств и ведомств".
"Включая их перевод в онлайн-услуги для населения и переход к управлению данными, которые на сегодняшний день поступают в реальном времени. А данные сегодня — это, если хотите, новая нефть, золото, платина XXI века. Только они имеют разницу с теми ресурсами: те исчерпаемы, а они неисчерпаемы", — сказал Мишустин.
"И чем больше у вас данных, тем больше добавленной стоимости; это удивительное свойство данных — рождать новую стоимость при их структуризации и обработке, в том числе с использованием алгоритмов искусственного интеллекта", — продолжил премьер.
Мужчина за компьютером
18 февраля, 14:26
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Обсудить 41
РоссияМихаил МишустинЭкономика
Популярные комментарии
А старую нефть, золото и платину пусть народу вернут.
12 марта, 14:58
SGSvetlana Gerasimova
54151107
Стоимость производится только трудом, добавочная стоимость производится за счет работяг, которым недоплачивают, больше стоимости в границах планеты Земля взяться неоткуда. Какие интересные люди нами руководят.....
12 марта, 15:30
vvolotomon
37410027
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