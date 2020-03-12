Богданов обсудил с послом Палестины ситуацию на Ближнем Востоке

"В ходе беседы обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на проблематику восстановления палестинского национального единства в контексте российских усилий, направленных на содействие процессу межпалестинского примирения как важнейшего условия налаживания конструктивных палестино-израильских переговоров на известной международно-правовой основе. Был также затронут ряд актуальных вопросов традиционно дружественных двусторонних отношений", - отметили в министерстве.