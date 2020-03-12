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Богданов обсудил с послом Палестины ситуацию на Ближнем Востоке
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РИА Новости

Богданов обсудил с послом Палестины ситуацию на Ближнем Востоке

14:39 12.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Палестины в Москве Абдельхафизом Нофалом ситуацию на Ближнем Востоке, говорится в сообщении МИД РФ.
Богданов принял Нофала 12 марта.
"В ходе беседы обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на проблематику восстановления палестинского национального единства в контексте российских усилий, направленных на содействие процессу межпалестинского примирения как важнейшего условия налаживания конструктивных палестино-израильских переговоров на известной международно-правовой основе. Был также затронут ряд актуальных вопросов традиционно дружественных двусторонних отношений", - отметили в министерстве.
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Ближний ВостокМихаил БогдановПалестинаВ мире
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