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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-12T14:53+0300
https://ria.ru/20200312/1568492266.html
Источник сообщил об отмене заседания техкомитета ОПЕК+ 18 марта
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568188445_0:279:3144:2048_1036x0_80_0_0_6f1e11cefe128a1f91c4629bbbb052da.jpg
РИА Новости

Источник сообщил об отмене заседания техкомитета ОПЕК+ 18 марта

14:39 12.03.2020 (обновлено: 14:53 12.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БАКУ/МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Заседание технического комитета ОПЕК+, запланированное на 18 марта, отменено, сообщили РИА Новости два источника в Баку и в ОПЕК.
"По имеющейся информации, заседания не будет", - сообщил осведомленный источник в Баку.
При этом источник агентства в ОПЕК также подтвердил эту информацию.
Ранее в четверг источник сообщил РИА Новости, что секретариат ОПЕК разослал приглашения странам ОПЕК+ для участия в заседании технического мониторингового комитета альянса 18 марта в формате видеоконференции.
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Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия - дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке.
Министр энергетики РФ Александр Новак в среду сообщал, что представители России точно примут участие в техкомитете ОПЕК+, а в четверг высказался за проведение этой встречи в формате телеконференции.
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