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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-12T14:37+0300
https://ria.ru/20200312/1568492176.html
Стоимость биткоина опустилась ниже шести тысяч долларов
https://cdn22.img.ria.ru/images/151737/44/1517374449_0:133:3072:1860_1036x0_80_0_0_9dc3dc4150cbcecd54b010585aa7e911.jpg
РИА Новости

Стоимость биткоина опустилась ниже шести тысяч долларов

14:37 12.03.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип криптовалюты биткоин
Логотип криптовалюты биткоин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип криптовалюты биткоин. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - в четверг опускается более чем на 20% и впервые с мая 2019 года упала ниже 6 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 14.09 мск биткоин дешевеет на 21,63%, до 6139 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин падает на 17,94%, до 6418 долларов. Минутами ранее падение превышало 20%, цена криптовалюты впервые с 9 мая 2019 года опустилась ниже отметки в 6 тысяч долларов и достигла до 5,55 тысячи долларов на Binance.
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Как пояснил РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов, падение стоимости криптовалюты связано с ликвидацией позиций инвесторами.
"Явно принудительные ликвидации позиций на биржах. ... Резкие движения в курсах криптовалют совпали с движениями на рынке акций - глобальные все индексы очень сильно падают, и криптовалюты оказались не исключением. Как я ранее и говорил, сейчас на рынке присутствуют институциональные инвесторы, и они рассматривают криптовалюту как рисковый актив и выходят из нее, когда активы такие падают. Сейчас глобально все потоки идут в доллары, американские и европейские бумаги, соответственно это - выход", - сказал он.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютбиткоинЭкономика
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