Стоимость биткоина опустилась ниже шести тысяч долларов

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - в четверг опускается более чем на 20% и впервые с мая 2019 года упала ниже 6 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 14.09 мск биткоин дешевеет на 21,63%, до 6139 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин падает на 17,94%, до 6418 долларов. Минутами ранее падение превышало 20%, цена криптовалюты впервые с 9 мая 2019 года опустилась ниже отметки в 6 тысяч долларов и достигла до 5,55 тысячи долларов на Binance.
Как пояснил РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов, падение стоимости криптовалюты связано с ликвидацией позиций инвесторами.
"Явно принудительные ликвидации позиций на биржах. ... Резкие движения в курсах криптовалют совпали с движениями на рынке акций - глобальные все индексы очень сильно падают, и криптовалюты оказались не исключением. Как я ранее и говорил, сейчас на рынке присутствуют институциональные инвесторы, и они рассматривают криптовалюту как рисковый актив и выходят из нее, когда активы такие падают. Сейчас глобально все потоки идут в доллары, американские и европейские бумаги, соответственно это - выход", - сказал он.