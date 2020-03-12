Стоимость биткоина опустилась ниже шести тысяч долларов

"Явно принудительные ликвидации позиций на биржах. ... Резкие движения в курсах криптовалют совпали с движениями на рынке акций - глобальные все индексы очень сильно падают, и криптовалюты оказались не исключением. Как я ранее и говорил, сейчас на рынке присутствуют институциональные инвесторы, и они рассматривают криптовалюту как рисковый актив и выходят из нее, когда активы такие падают. Сейчас глобально все потоки идут в доллары, американские и европейские бумаги, соответственно это - выход", - сказал он.