В Еврокомиссии призвали координировать меры по борьбе с коронавирусом

"В ситуации, в которой мы находимся, власти предпринимают шаги, которые считают подходящими. Мы говорим, что это глобальный кризис, который затрагивает всех, не отдельные страны и континенты. Поэтому вопрос в том, чтобы обеспечить, что меры, которые мы предпринимаем в ЕС или за его пределами, были предприняты в консультациях и сотрудничестве, чтобы обеспечить их эффективность", - сказал он.