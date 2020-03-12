Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение
2020-03-12T14:33+0300
https://ria.ru/20200312/1568491891.html
ТГК-1 в 2019 году сократила чистую прибыль по МСФО на 23%
https://cdn24.img.ria.ru/images/155192/82/1551928206_0:0:3035:1707_1036x0_80_0_0_2a2248196acafc0fe065a845e9a90a19.jpg
РИА Новости

ТГК-1 в 2019 году сократила чистую прибыль по МСФО на 23%

14:33 12.03.2020
39
© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в 2019 году сократилась на 23,3% по сравнению с прошлым годом и составила 7,99 миллиарда рублей, сообщает компания.
Выручка за отчетный период увеличилась на 5,2% и составила 97,26 миллиарда рублей. "Это обусловлено ростом выручки от реализации электроэнергии и мощности, и от реализации тепловой энергии (учитывая реклассификацию субсидий на компенсацию недополученных доходов из прочих доходов в выручку)", - отмечает компания.
Показатель EBITDA вырос на 7,7%, до 22,5 миллиарда рублей.
ТГК-1 (входит в группу "Газпром энергохолдинг") - производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компания объединяет 53 электростанции в четырех субъектах РФ - Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность станций ТГК-1 составляет 6,9 ГВт, тепловая - 13,5 тысячи Гкал/ч. Основные акционеры компании: "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).
Рост экономики
2 марта, 19:09Теплоснабжение
ТГК-1 в 2019 году нарастила чистую прибыль по РСБУ на 34%
000000
Обсудить 0
ТеплоснабжениеТГК-1Экономика
Рекомендуем
Московская биржа
Акции ТГК-1 обваливались на 21,4% на фоне публикации данных по МСФО
Производство турбин на Ленинградском металлическом заводе
Долю зарубежных фирм в производителях сверхмощных ГТУ ограничили
Логотип РЖД
Аукцион по продаже "дочкой" РЖД 39,81% акций ТГК-14 не состоялся
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак оценил экономию от модернизации генерации в удаленных районах
Храм Спаса на Крови
Музей предложил помещение для священников в храме Спаса на Крови
Фрагмент подстанции во время строительства ТЭС
ТГК-1 планирует участвовать в следующих отборах на модернизацию ТЭС
Ульяновск. Архивное фото
"Т Плюс" направит 500 млн рублей в обновление теплосетей Ульяновска
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме оценили реакцию Киева на упрощение получения гражданства РФ
Поезда на станции Новосибирск-главный в Новосибирске
СГК: число отключений отопления в Новосибирске зимой снизилось на 20%
Стенд Сбербанка
Госдума приняла закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка
Эмблема Сбербанка
Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
МСП банк увеличит на 15% выдачу кредитов в Свердловской области
МСП банк увеличит на 15% выдачу кредитов в Свердловской области
Смотровая площадка в Екатеринбурге
Корпорация МСП профинансирует пять проектов в Свердловской области
Банкноты номиналом один доллар США
Курс доллара поднялся до 75 рублей
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
Источник сообщил об отмене заседания техкомитета ОПЕК+ 18 марта
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой
02:02Мод Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
01:59Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
00:30В Аргентине выявили первые случаи заражения COVID-19 внутри страны
00:21В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
00:07Посольство: россияне смогут покинуть Монголию чартерами
Лента новостейМолния