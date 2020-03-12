ТГК-1 в 2019 году сократила чистую прибыль по МСФО на 23%

Выручка за отчетный период увеличилась на 5,2% и составила 97,26 миллиарда рублей. "Это обусловлено ростом выручки от реализации электроэнергии и мощности, и от реализации тепловой энергии (учитывая реклассификацию субсидий на компенсацию недополученных доходов из прочих доходов в выручку)", - отмечает компания.