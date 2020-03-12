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В Киеве полиция завела дело после срыва конференции по Донбассу
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РИА Новости

В Киеве полиция завела дело после срыва конференции по Донбассу

14:32 12.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 12 мар – РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "хулиганство" после срыва в Киеве презентации платформы примирения в Донбассе, в управление доставили 15 человек, сообщила в четверг пресс-служба Нацполиции полиции Украины.
Националисты в четверг сорвали презентацию национальной платформы применения и единства в Донбассе, которая должна была состояться в Киеве. После перепалки они попытались помешать советнику секретаря СНБО Украины по реинтеграции Донбасса Сергею Сивохе покинуть зал, где должна была пройти презентация. Один из агрессивно настроенных людей толкнул Сивохо в спину, и тот упал.
Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо
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"Следователи по данному факту начали уголовное производство по части 2 статьи 296 ("хулиганство") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.
По данным полиции, во время презентации группа людей устроила ссору, после чего они пытались убежать. "Но 15 активных участников доставили в Печерское управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений. Полицейские продолжают поиски всех участников инцидента. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - добавили в полиции.
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9 декабря 2019, 21:34
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Сергей СивохоДонбассСовет национальной безопасности и обороны УкраиныУкраинаВ мире
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