В Киеве полиция завела дело после срыва конференции по Донбассу

Сорвавшие конференцию по Донбассу не хотят мира, заявили в Киеве

Сорвавшие конференцию по Донбассу не хотят мира, заявили в Киеве

"Следователи по данному факту начали уголовное производство по части 2 статьи 296 ("хулиганство") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

По данным полиции, во время презентации группа людей устроила ссору, после чего они пытались убежать. "Но 15 активных участников доставили в Печерское управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений. Полицейские продолжают поиски всех участников инцидента. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - добавили в полиции.