В Киеве полиция завела дело после срыва конференции по Донбассу

Националисты в четверг сорвали презентацию национальной платформы применения и единства в Донбассе, которая должна была состояться в Киеве. После перепалки они попытались помешать советнику секретаря СНБО Украины по реинтеграции Донбасса Сергею Сивохе покинуть зал, где должна была пройти презентация. Один из агрессивно настроенных людей толкнул Сивохо в спину, и тот упал.
"Следователи по данному факту начали уголовное производство по части 2 статьи 296 ("хулиганство") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.
По данным полиции, во время презентации группа людей устроила ссору, после чего они пытались убежать. "Но 15 активных участников доставили в Печерское управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений. Полицейские продолжают поиски всех участников инцидента. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - добавили в полиции.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения