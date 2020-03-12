Bloomberg назвал ключевые преимущества России в нефтяной войне

По оценке аналитиков из Bank of America и Raiffeisenbank, преимуществами Москвы являются низкая стоимость производства, развития инфраструктура, гибкая налоговая система и плавающий курс рубля.
Так, например, российские производители получают часть доходов в долларах, а расходуют в рублях. Таким образом, они могут инвестировать в производство тогда, когда их конкуренты вынуждены эти траты сокращать.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Саудовская Аравия предложила поставлять в Роттердам нефть марки Arab Light по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals. Кроме того, как отмечалось в публикации, европейские нефтеперерабатывающие заводы получили от Saudi Aramco предложения на лимиты поставки нефти, которые значительно превышают традиционные объемы.
Срыв сделки ОПЕК+
На прошлой неделе страны ОПЕК+ не смогли договориться об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти или ее продлении. Как рассказал министр энергетики Александр Новак, Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о прекращении сделки.
В результате с 1 апреля со стран — членов сделки ОПЕК+ снимаются обязательства по сокращению добычи нефти. В воскресенье в СМИ появилась информация, что Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу и снизить цены на нефть. Это сообщение обвалило котировки, вслед за ними также упал курс рубля.
Сегодня по состоянию на 08:07 (мск) цена майских фьючерсов на смесь Brent снизилась до 34,12 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 31,45 доллара за баррель.