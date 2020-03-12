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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-12T17:05+0300
https://ria.ru/20200312/1568491759.html
Bloomberg назвал ключевые преимущества России в нефтяной войне
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568176444_0:17:2464:1403_1036x0_80_0_0_d0ccfdd99150d6a0117bdc18ee3c9333.jpg
РИА Новости

Bloomberg назвал ключевые преимущества России в нефтяной войне

14:32 12.03.2020 (обновлено: 17:05 12.03.2020)
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© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
© AP Photo / Matthew Brown
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россия может оказаться единственным производителем нефти, способным работать при цене 15-20 долларов за баррель, пишет Bloomberg.
По оценке аналитиков из Bank of America и Raiffeisenbank, преимуществами Москвы являются низкая стоимость производства, развития инфраструктура, гибкая налоговая система и плавающий курс рубля.
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Так, например, российские производители получают часть доходов в долларах, а расходуют в рублях. Таким образом, они могут инвестировать в производство тогда, когда их конкуренты вынуждены эти траты сокращать.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Саудовская Аравия предложила поставлять в Роттердам нефть марки Arab Light по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals. Кроме того, как отмечалось в публикации, европейские нефтеперерабатывающие заводы получили от Saudi Aramco предложения на лимиты поставки нефти, которые значительно превышают традиционные объемы.
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Срыв сделки ОПЕК+

На прошлой неделе страны ОПЕК+ не смогли договориться об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти или ее продлении. Как рассказал министр энергетики Александр Новак, Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. Министр предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о прекращении сделки.
В результате с 1 апреля со стран — членов сделки ОПЕК+ снимаются обязательства по сокращению добычи нефти. В воскресенье в СМИ появилась информация, что Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу и снизить цены на нефть. Это сообщение обвалило котировки, вслед за ними также упал курс рубля.
Сегодня по состоянию на 08:07 (мск) цена майских фьючерсов на смесь Brent снизилась до 34,12 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 31,45 доллара за баррель.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьSaudi AramcoArab LightUralsОПЕКАлександр НовакСаудовская АравияМоскваРоттердамBrentЭкономика
Популярные комментарии
Главный козырь - это молчаливое население, которое можно доить, восполняя потери олигархов от снижения цен на нефть
12 марта, 14:58
Stan Popovsky
196202498
Гибкая налоговая система.Это когда нефтяников от налогов освобождают чтоб их премии не падали и отчётность о рентабельности казалась красивой? Россия конечно будет поставлять хоть по 1$ ибо это почти единственный источник валюты за последние 20лет. а другого ничего не сделали.Разрушить,закрыть,оптимизировать это они молодцы, а построить нет, только трубопрокатные заводы.
12 марта, 14:49
КШКирилл Шехтман
147101395
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