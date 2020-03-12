Bloomberg назвал ключевые преимущества России в нефтяной войне

Так, например, российские производители получают часть доходов в долларах, а расходуют в рублях. Таким образом, они могут инвестировать в производство тогда, когда их конкуренты вынуждены эти траты сокращать.

Срыв сделки ОПЕК+

В результате с 1 апреля со стран — членов сделки ОПЕК+ снимаются обязательства по сокращению добычи нефти. В воскресенье в СМИ появилась информация, что Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу и снизить цены на нефть. Это сообщение обвалило котировки, вслед за ними также упал курс рубля.