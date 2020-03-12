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В Польше зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
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РИА Новости

В Польше зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

14:32 12.03.2020
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© Depositphotos / kapa196628Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / kapa196628
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 12 мар – РИА Новости. Первый случай смерти пациента, зараженного коронавирусом, зафиксирован в Польше, сообщил журналистам представитель городской администрации Познани.
По последним данным, в Польше подтверждено 47 случаев заражения коронавирусом.
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"К сожалению, сегодня умерла женщина, которая была до этого в тяжелом состоянии", - сказал он.
Речь идет о женщине 57 лет. Несколько дней она была подключена к аппарату искусственного дыхания и введена в состояние искусственной комы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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