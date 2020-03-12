В Удмуртии депутаты одобрили поправки к Конституции

УФА, 12 мар – РИА Новости. Большинство депутатов госсовета Большинство депутатов госсовета Удмуртии проголосовали за поправки к Конституции РФ , сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального парламента.

"Поправки к Конституции РФ депутаты одобрили. "За" проголосовали 51 парламентариев, против никого не голосовал, шесть депутатов воздержались, один человек не проголосовал. Всего в парламенте Удмуртии 60 депутатов, на голосовании присутствовали 58", - рассказали в пресс-службе.

Закон РФ о поправке к конституции в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают Бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.