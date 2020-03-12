В Швейцарии зафиксировали четвертый случай смерти от коронавируса

ЖЕНЕВА, 12 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Четвертый человек скончался в Швейцарии от нового коронавируса, сообщается в четверг Федеральный офис общественного здравоохранения страны.
Накануне скончался 54-летний мужчина из полукантона Базель-сельский.
Ранее власти сообщали о кончине двух женщин 80 и 74 лет, а также 76-летнего мужчины.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса