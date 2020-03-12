Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-12T14:29+0300
https://ria.ru/20200312/1568491530.html
В Швейцарии зафиксировали четвертый случай смерти от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/104875/28/1048752872_0:104:2001:1229_1036x0_80_0_0_0fd85b9fb48fc131a0262816a757ca7b.jpg
РИА Новости

В Швейцарии зафиксировали четвертый случай смерти от коронавируса

14:29 12.03.2020
814
© AP Photo / Keystone/Eddy RischМашина скорой помощи, Швейцария
Машина скорой помощи, Швейцария
© AP Photo / Keystone/Eddy Risch
Машина скорой помощи, Швейцария. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 12 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Четвертый человек скончался в Швейцарии от нового коронавируса, сообщается в четверг Федеральный офис общественного здравоохранения страны.
Накануне скончался 54-летний мужчина из полукантона Базель-сельский.
Ранее власти сообщали о кончине двух женщин 80 и 74 лет, а также 76-летнего мужчины.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
510400
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаШвейцарияВ мире
Рекомендуем
Скорая помощь, Швейцария
В Швейцарии обще число заболевших коронавирусом превысило 850 человек
Машина скорой помощи в Польше
В Польше зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
Прохожие в защитных медицинских масках
В Швейцарии число жертв коронавируса достигло шести человек
В городе Базель, Швейцария. 2 марта 2020
Число заразившихся коронавирусом в Швейцарии превысило 640 человек
Автомобиль скорой помощи в Австрии
В Австрии зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
Скорая помощь в Швейцарии
В Швейцарии общее число заболевших коронавирусом приблизилось к 500
Женщина в медицинской маске
В Бельгии число заразившихся коронавирусом выросло до 399 человек
Прохожие в защитных медицинских масках
Швейцария ввела спецконтроль на границе с Италией из-за коронавируса
Шезлонги на пляже острова Велассару (Мальдивы)
Мальдивы объявили режим ЧС в стране из-за коронавируса
Скорая помощь в Германии
В Германии число заболевших коронавирусом достигло 2078
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
Число зараженных коронавирусом в Иране превысило десять тысяч человек
Пассажиры в зале прилета в аэропорту Пулково
В Швеции назвали подсчет числа случаев коронавируса бессмысленным
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
Совет ООН по правам человека приостановит работу из-за коронавируса
Измерение температуры водителя автомобиля
В Азербайджане зафиксировали первую смерть от коронавируса
Коронавирус
Малайзия выявила первый случай спорадического заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой
02:02Мод Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
01:59Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
00:30В Аргентине выявили первые случаи заражения COVID-19 внутри страны
00:21В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
00:07Посольство: россияне смогут покинуть Монголию чартерами
Лента новостейМолния