В Швейцарии зафиксировали четвертый случай смерти от коронавируса

Ранее власти сообщали о кончине двух женщин 80 и 74 лет, а также 76-летнего мужчины.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.