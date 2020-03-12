Совет ООН по правам человека приостановит работу из-за коронавируса

ЖЕНЕВА, 12 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Совет ООН по правам человека принял решение временно прекратить заседания 43-й сессии СПЧ в связи с объявлением пандемии нового коронавируса , передает корреспондент РИА Новости.

Решение о приостановке работы СПЧ было принято единогласно в ходе заседания в четверг, после объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии нового коронавируса.

"С решением Совета мы c 13 марта приостанавливаем 43 сессию Совета ООН по правам человека до последующих заявлений", - заявила председатель СПЧ ООН Элизабет Тихи-Фисслбергер.