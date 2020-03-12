Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-12T16:21+0300
https://ria.ru/20200312/1568491472.html
Совет ООН по правам человека приостановит работу из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_0:235:3067:1960_1036x0_80_0_0_6208e6daaa3183d23389de3704e613aa.jpg
РИА Новости

Совет ООН по правам человека приостановит работу из-за коронавируса

14:28 12.03.2020 (обновлено: 16:21 12.03.2020)
202
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 12 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Совет ООН по правам человека принял решение временно прекратить заседания 43-й сессии СПЧ в связи с объявлением пандемии нового коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.
Решение о приостановке работы СПЧ было принято единогласно в ходе заседания в четверг, после объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии нового коронавируса.
"С решением Совета мы c 13 марта приостанавливаем 43 сессию Совета ООН по правам человека до последующих заявлений", - заявила председатель СПЧ ООН Элизабет Тихи-Фисслбергер.
Весенняя сессия СПЧ ООН начала свою работу 24 февраля и должна была продлиться до 20 марта.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
220000
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаСПЧ ООНООНВ мире
Рекомендуем
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
В Еврокомиссии призвали координировать меры по борьбе с коронавирусом
Робот, разработанный китайскими инженерами для диагностики и работы с зараженными коронавирусом пациентами
В Китае разработали робота для взятия мазка на коронавирус
Мэр Киева Виталий Кличко
Жителям Киева посоветовали брать отпуск на время карантина для детей
Машина скорой помощи, Швейцария
В Швейцарии зафиксировали четвертый случай смерти от коронавируса
Шезлонги на пляже острова Велассару (Мальдивы)
Мальдивы объявили режим ЧС в стране из-за коронавируса
Глеб Никитин
Нижегородский губернатор обсудил подготовку к "Горький fest"
Женщина в медицинской маске
В Бельгии число заразившихся коронавирусом выросло до 399 человек
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
Пелоси назвала разрешение поездок из Британии в США странным
Машина скорой помощи в Польше
В Польше зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
Аэропорт Фьюмичино в Риме
Римские аэропорты закрыли часть терминалов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Богданов обсудил с послом Палестины ситуацию на Ближнем Востоке
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы
Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо
Сорвавшие конференцию по Донбассу не хотят мира, заявили в Киеве
Московский Кремль
Кремль не обсуждал с Трампом ситуацию на энергорынке
Сопрезидент ассоциации Франко-российский диалог Тьерри Мариани на форуме в Ялте
Депутат Европарламента оценил ситуацию с коронавирусом в Евросоюзе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой
02:02Мод Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
01:59Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
00:30В Аргентине выявили первые случаи заражения COVID-19 внутри страны
00:21В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
00:07Посольство: россияне смогут покинуть Монголию чартерами
Лента новостейМолния