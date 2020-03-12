Оренбургские депутаты поддержали закон о поправке к Конституции

Логотипы информационной кампании, которая будет сопровождать общероссийское голосование по поправкам к Конституции 22 апреля, представленные на заседании ЦИК

УФА, 12 мар – РИА Новости. Парламент Парламент Оренбургской области поддержал принятый Госдумой закон о поправке к Конституции РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе заксобрания Оренбургской области.

"Закон о поправке к Конституции РФ одобрен. За поправки проголосовали 38 депутатов, один был против, пятеро воздержались, двое не голосовали. Всего в парламенте области 46 депутатов", - сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента.

Закон РФ о поправке к конституции в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.