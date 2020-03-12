Мальдивы объявили режим ЧС в стране из-за коронавируса

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Республика Мальдивы объявила чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за вспышки нового коронавируса, сообщает агентство по охране здоровья Мальдив (HPA).

"В соответствии со специальными полномочиями, предоставленными министерству здравоохранения по закону об общественном здравоохранении […] министр объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на период в 30 дней начиная с 12 марта 2020 года", — говорится в Twitter ведомства.

Местное издание Sun Online отмечает, что на данный момент на Мальдивах выявлено восемь случаев заражения коронавирусом: заболели иностранцы, которые работали или отдыхали на местных курортах. Издание добавляет, что в рамках действующего законодательства власти во время ЧС могут закрывать школы, запрещать массовые мероприятия.

Глава Минздрава Мальдив Абдулла Амин принял такое решение после того, как ВОЗ назвала распространение COVID-19 пандемией и из-за быстрого распространения вируса в мире и соседних странах.