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Туризм
2020-03-12T14:32+0300
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Мальдивы объявили режим ЧС в стране из-за коронавируса
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РИА Новости

Мальдивы объявили режим ЧС в стране из-за коронавируса

14:32 12.03.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкШезлонги на пляже острова Велассару (Мальдивы)
Шезлонги на пляже острова Велассару (Мальдивы)
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Республика Мальдивы объявила чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за вспышки нового коронавируса, сообщает агентство по охране здоровья Мальдив (HPA).
"В соответствии со специальными полномочиями, предоставленными министерству здравоохранения по закону об общественном здравоохранении […] министр объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на период в 30 дней начиная с 12 марта 2020 года", — говорится в Twitter ведомства.
Местное издание Sun Online отмечает, что на данный момент на Мальдивах выявлено восемь случаев заражения коронавирусом: заболели иностранцы, которые работали или отдыхали на местных курортах. Издание добавляет, что в рамках действующего законодательства власти во время ЧС могут закрывать школы, запрещать массовые мероприятия.
Глава Минздрава Мальдив Абдулла Амин принял такое решение после того, как ВОЗ назвала распространение COVID-19 пандемией и из-за быстрого распространения вируса в мире и соседних странах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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