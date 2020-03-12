В Бельгии число заразившихся коронавирусом выросло до 399 человек

БРССЕЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бельгии увеличилось за последние сутки до 399, говорится в заявлении минздрава страны.
Накануне сообщалось о 314 заболевших, 3 скончались.
"За последние сутки подтвердилось 85 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число составляет 399", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.
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