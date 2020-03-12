В Германии число заболевших коронавирусом достигло 2078

Ранее в среду институт Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости по стране, сообщил о 1567 заразившихся, три человека скончались. Больше всего заболевших в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.