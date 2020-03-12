В Германии число заболевших коронавирусом достигло 2078

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии достигло 2078, свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса.
Ранее в среду институт Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости по стране, сообщил о 1567 заразившихся, три человека скончались. Больше всего заболевших в земле Северный Рейн-Вестфалия.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса