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2020-03-12T18:31+0300
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Рогозин назвал причины переноса российско-европейской миссии ExoMars
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РИА Новости

Рогозин назвал причины переноса российско-европейской миссии ExoMars

14:20 12.03.2020 (обновлено: 18:31 12.03.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидДмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Перенос запуска с 2020 на 2022 год российско-европейской миссии по исследованию признаков жизни на Марсе ExoMars-2020 связан, в том числе, с коронавирусом, который "практически остановил" возможность совместной работы специалистов из разных стран, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Мы приняли трудное и, вместе с тем, взвешенное решение о переносе запуска миссии на 2022 год. Оно обусловлено, прежде всего, требованием к максимальной надежности всех систем космического аппарата "ЭкзоМарс", а также обстоятельствами непреодолимой силы, вызванными ухудшением эпидемиологической ситуации в Европе, что практически остановило возможности рабочих поездок наших специалистов на партнерские предприятия", - приводятся слова Рогозина на сайте Роскосмоса.
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При этом глава госкорпорации выразил уверенность, что меры, которые российские специалисты и европейские коллеги предпринимают для реализации проекта, "будут оправданы и принесут исключительно положительные результаты при реализации миссии".
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Хочу стать космонавтомРоссияЭкзомарсКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинЕвропаВ мире
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