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Римские аэропорты закрыли часть терминалов
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РИА Новости

Римские аэропорты закрыли часть терминалов

14:19 12.03.2020 (обновлено: 14:22 12.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАэропорт Фьюмичино в Риме
Аэропорт Фьюмичино в Риме
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Аэропорт Фьюмичино в Риме. Архивное фото
РИМ, 12 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Два римских аэропорта "Фьюмичино" и "Чампино" сообщили о закрытии части пассажирских терминалов на фоне борьбы со вспышкой коронавируса.
"Решение стало необходимым из-за многократных отмен рейсов в Италию и обратно, объявленных многими авиакомпаниями, которые работают в двух аэропортах столицы", - говорится в коммюнике.
Главный римский международный аэропорт "Фьюмичино" с 17 марта временно закроет один из трех пассажирских терминалов. Регистрация на рейс, сдача и выдача багажа, проверки и контроль из терминала 1 переезжают в 3-й.
Аэропорт "Чампино" заявил, что c 14 марта закрывает терминал для всех пассажирских рейсов по расписанию. Работу продолжится только для полетов авиации общего назначения, грузовых самолетов и самолетов государственных структур.
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"Пассажирские терминалы аэропортов "Фьюмичино" и "Чампино" возобновят регулярную работу после того, как будет преодолена текущая фаза чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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