Римские аэропорты закрыли часть терминалов

РИМ, 12 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Два римских аэропорта "Фьюмичино" и "Чампино" сообщили о закрытии части пассажирских терминалов на фоне борьбы со вспышкой Два римских аэропорта "Фьюмичино" и "Чампино" сообщили о закрытии части пассажирских терминалов на фоне борьбы со вспышкой коронавируса

"Решение стало необходимым из-за многократных отмен рейсов в Италию и обратно, объявленных многими авиакомпаниями, которые работают в двух аэропортах столицы", - говорится в коммюнике.

Главный римский международный аэропорт "Фьюмичино" с 17 марта временно закроет один из трех пассажирских терминалов. Регистрация на рейс, сдача и выдача багажа, проверки и контроль из терминала 1 переезжают в 3-й.

Аэропорт "Чампино" заявил, что c 14 марта закрывает терминал для всех пассажирских рейсов по расписанию. Работу продолжится только для полетов авиации общего назначения, грузовых самолетов и самолетов государственных структур.

"Пассажирские терминалы аэропортов "Фьюмичино" и "Чампино" возобновят регулярную работу после того, как будет преодолена текущая фаза чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.