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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-12T14:47+0300
https://ria.ru/20200312/1568490805.html
В ГД прошел II чтение проект о нарушениях на голосовании по поправкам
https://cdn23.img.ria.ru/images/156016/27/1560162716_0:254:3048:1969_1036x0_80_0_0_d1b3f02e02336fb4927bd4ebfb2f6278.jpg
РИА Новости

В ГД прошел II чтение проект о нарушениях на голосовании по поправкам

14:18 12.03.2020 (обновлено: 14:47 12.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
В среду Госдума одобрила закон о поправке в Конституцию РФ. Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура - общероссийское голосование.
Андрей Клишас
Вчера, 13:36Голосование по поправкам в Конституцию
Большинство регионов поддержали закон о поправке в Конституцию
Авторами законопроекта об ответственности за нарушения на голосовании по конституции стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Изменения вносятся в ряд статей Уголовного кодекса РФ.
Инициативой предлагается дополнить ряд статей УК, распространив предусмотренные в действующем законодательстве санкции за нарушения на выборах и на нарушения в ходе общероссийского голосования по поправкам в конституцию. Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до 4 лет лишения свободы, отмечал Крашенинников.
Заседание Государственной Думы РФ
11 марта, 12:33Голосование по поправкам в Конституцию
Закон о поправке в Конституцию, принятый Госдумой
100014
Обсудить 1
Голосование по поправкам в КонституциюАндрей КлишасКонституция РФПавел КрашенинниковГосдума РФОбщество
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