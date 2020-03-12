Руденя распорядился закупить новое оборудование для ЦРБ в Торжке

ТВЕРЬ, 12 мар - РИА Новости. Новое медицинское оборудование будет закуплено для торжокской центральной районной больницы (ЦРБ), кроме того в медучреждении будет сделан ремонт, в частности там заменят оконные рамы и двери. Соответствующее поручение дал губернатор Тверской области . Новое медицинское оборудование будет закуплено для торжокской центральной районной больницы (ЦРБ), кроме того в медучреждении будет сделан ремонт, в частности там заменят оконные рамы и двери. Соответствующее поручение дал губернатор Тверской области Игорь Руденя , который в четверг в рамках рабочей поездки в Торжок вне рамок программы посетил ЦРБ.

Решение приехать в больницу глава региона принял после общения с ветеранами города, которым губернатор вручил памятные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной Войне".

Представители старшего поколения обратились с просьбой оказать содействие в поставке диагностического оборудования для Торжокской ЦРБ – сейчас ветераны проходят обследования в основном в Твери. Также ветераны рассказали, что в поликлинике ЦРБ не хватает узких специалистов.

Игорь Руденя поручил министерству здравоохранения Тверской области решить эти важные для пожилых людей вопросы. А также проработать другие вопросы, направленные на повышение качества медицинского обслуживания.