Руденя распорядился закупить новое оборудование для ЦРБ в Торжке

ТВЕРЬ, 12 мар - РИА Новости. Новое медицинское оборудование будет закуплено для торжокской центральной районной больницы (ЦРБ), кроме того в медучреждении будет сделан ремонт, в частности там заменят оконные рамы и двери. Соответствующее поручение дал губернатор Тверской области Игорь Руденя, который в четверг в рамках рабочей поездки в Торжок вне рамок программы посетил ЦРБ.
Решение приехать в больницу глава региона принял после общения с ветеранами города, которым губернатор вручил памятные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной Войне".
Представители старшего поколения обратились с просьбой оказать содействие в поставке диагностического оборудования для Торжокской ЦРБ – сейчас ветераны проходят обследования в основном в Твери. Также ветераны рассказали, что в поликлинике ЦРБ не хватает узких специалистов.
Игорь Руденя поручил министерству здравоохранения Тверской области решить эти важные для пожилых людей вопросы. А также проработать другие вопросы, направленные на повышение качества медицинского обслуживания.
Кроме того, областные власти совместно с местной администрацией детально проработают вопрос о создании в городе медицинского городка, включающего и детскую поликлинику. По мнению главы региона, новое здание необходимо построить рядом со взрослой и таким образом – создать медицинский городок для удобства горожан и медиков.