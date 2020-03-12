РПЦ открыла в Самаре центр по уходу за пожилыми, тяжелобольными людьми

Центр по уходу за пожилыми и тяжелобольными людьми "Обитель милосердия в честь великомученика Димитрия Солунского"

© пресс-служба Самарской епархии РПЦ Центр по уходу за пожилыми и тяжелобольными людьми "Обитель милосердия в честь великомученика Димитрия Солунского"

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Центр по уходу за пожилыми и тяжелобольными людьми "Обитель милосердия в честь великомученика Димитрия Солунского", рассчитанный на 80 пациентов, открылся в Самаре, сообщила четверг пресс-служба синодального отдела Московской патриархии по благотворительности и социальному служению.

"Здесь принимают на постоянное и временное проживание людей, перенесших инсульт, инфаркт, тяжелые травмы, людей с деменцией, болезнью Паркинсона и Альцгеймера, людей, нуждающихся в паллиативной помощи", - говорится в сообщении.

За пациентами постоянно готовы ухаживать 30 сестер милосердия. Здание для учреждения безвозмездно предоставила Самарская епархия.

© пресс-служба Самарской епархии РПЦ Центр по уходу за пожилыми и тяжелобольными людьми "Обитель милосердия в честь великомученика Димитрия Солунского" © пресс-служба Самарской епархии РПЦ Центр по уходу за пожилыми и тяжелобольными людьми "Обитель милосердия в честь великомученика Димитрия Солунского"

"Обитель милосердия в честь великомученика Димитрия Солунского" - это проект Елизавето-Варваринского сестричества Самары, в котором состоят 82 сестры милосердия. Кроме работы в центре, сестричество помогает пациентам крупнейших больниц Самарской области и ухаживает на дому за лежачими больными, уточняют в пресс-службе.

"В перспективе в здании центра мы собираемся открыть стационар дневного пребывания для пожилых людей c деменцией, у кого работающие родственники, кого нельзя оставлять без присмотра. Также в планах – проект по социализации женщин от 18 до 45 лет с интеллектуальными нарушениями: будем забирать их из психоневрологического интерната, учить готовить, вести бюджет", - приводятся в сообщении слова старшей сестры милосердия Елизавето-Варваринского сестричества Самары Ольги Васильевой.