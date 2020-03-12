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Религия и мировоззрение
2020-03-12T16:17+0300
https://ria.ru/20200312/1568490160.html
РПЦ открыла в Самаре центр по уходу за пожилыми, тяжелобольными людьми
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568488291_0:131:2501:1537_1036x0_80_0_0_b39b4358bec823a45a2be1daabdaf71e.jpg
РИА Новости

РПЦ открыла в Самаре центр по уходу за пожилыми, тяжелобольными людьми

14:12 12.03.2020 (обновлено: 16:17 12.03.2020)
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© пресс-служба Самарской епархии РПЦЦентр по уходу за пожилыми и тяжелобольными людьми "Обитель милосердия в честь великомученика Димитрия Солунского"
Центр по уходу за пожилыми и тяжелобольными людьми Обитель милосердия в честь великомученика Димитрия Солунского
© пресс-служба Самарской епархии РПЦ
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Центр по уходу за пожилыми и тяжелобольными людьми "Обитель милосердия в честь великомученика Димитрия Солунского", рассчитанный на 80 пациентов, открылся в Самаре, сообщила четверг пресс-служба синодального отдела Московской патриархии по благотворительности и социальному служению.
"Здесь принимают на постоянное и временное проживание людей, перенесших инсульт, инфаркт, тяжелые травмы, людей с деменцией, болезнью Паркинсона и Альцгеймера, людей, нуждающихся в паллиативной помощи", - говорится в сообщении.
За пациентами постоянно готовы ухаживать 30 сестер милосердия. Здание для учреждения безвозмездно предоставила Самарская епархия.
© пресс-служба Самарской епархии РПЦЦентр по уходу за пожилыми и тяжелобольными людьми "Обитель милосердия в честь великомученика Димитрия Солунского"
Центр по уходу за пожилыми и тяжелобольными людьми Обитель милосердия в честь великомученика Димитрия Солунского
© пресс-служба Самарской епархии РПЦ
Центр по уходу за пожилыми и тяжелобольными людьми "Обитель милосердия в честь великомученика Димитрия Солунского"
"Обитель милосердия в честь великомученика Димитрия Солунского" - это проект Елизавето-Варваринского сестричества Самары, в котором состоят 82 сестры милосердия. Кроме работы в центре, сестричество помогает пациентам крупнейших больниц Самарской области и ухаживает на дому за лежачими больными, уточняют в пресс-службе.
"В перспективе в здании центра мы собираемся открыть стационар дневного пребывания для пожилых людей c деменцией, у кого работающие родственники, кого нельзя оставлять без присмотра. Также в планах – проект по социализации женщин от 18 до 45 лет с интеллектуальными нарушениями: будем забирать их из психоневрологического интерната, учить готовить, вести бюджет", - приводятся в сообщении слова старшей сестры милосердия Елизавето-Варваринского сестричества Самары Ольги Васильевой.
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По данным синодального отдела, в России работают более 60 богаделен – церковных приютов и центров по уходу за одинокими пожилыми и тяжелобольными людьми. В РФ действуют более 300 сестричеств милосердия, все они объединены в Ассоциацию сестричеств Русской православной церкви.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеСамара
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