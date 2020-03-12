В ЛНР обвинили Киев в минировании сельхозугодий в Донбассе

ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании подконтрольных ополченцам сельхозугодий у линии соприкосновения в Донбассе.
Второго марта Народная милиция заявила, что два человека подорвались на минно-взрывном устройстве в районе подконтрольного ЛНР населенного пункта Николаевка у линии соприкосновения в Донбассе.
"В преддверии начала посевной кампании военные преступники из 72 бригады (украинских силовиков - ред.) осуществили минирование сельскохозяйственных угодий республики", - заявили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
По данным Народной милиции, украинские силовики установили более 1 тысячи противотанковых мин на запланированные к посеву полях в районах населенных Золотое и Рассадки, частично подконтрольных Киеву, частично - ЛНР. "Данные факты также подтверждаются отчетами СММ (Специальной мониторинговой миссии - ред.) ОБСЕ", - добавили в пресс-службе.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения