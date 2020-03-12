В Калужской области депутаты одобрили закон о поправках к Конституции

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Депутаты Законодательного собрания Калужской области в четверг одобрили закон о поправках к Конституции РФ , сообщила РИА Новости представитель областного парламента.

Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы. В заседании калужского регионального парламента принимали участие 35 депутатов.

"Депутаты рассмотрели и одобрили федеральный закон о поправках к Конституции Российской Федерации . "За" проголосовали 32 депутата, трое воздержались, против никто не голосовал", - сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы заксобрания, на заседании выступила сопредседатель рабочей группы по изменению конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева . Она рассказала, что разработка закона шла последовательно и открыто, рабочая группа рассмотрела более тысячи предложений. Значительная их часть учтена в обновленной Конституции, остальные могут быть внесены в федеральные законы.

"По словам Талии Хабриевой, документ актуализирует Конституцию страны с точки зрения тех вызовов, перед которыми оказалось наше общество и государство", - говорится в сообщении.

В частности, Хабриева отметила, что впервые на самом высоком уровне закрепляется социальный стандарт жизни, уравнивается минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум трудоспособного населения, вводятся нормы об обязательных индексациях пенсий и иных социальных выплат, предусмотрена защита института брака, семьи, родительства и детства, появляются нормы, которые станут гарантом доступности медицинской помощи для граждан.

"В поправках к Конституции удалось найти баланс между традициями и новациями", - добавила Хабриева, отметив, что главный этап принятия изменений впереди - это общероссийское голосование по поправкам в конституцию.

"Если граждане проголосуют за обновленную Конституцию, нам предстоит большая работа по совершенствованию регионального законодательства. Я думаю, что с этой задачей мы справимся совместно с правительством Калужской области", - отметил председатель заксобрания Виктор Бабурин по итогам голосования.