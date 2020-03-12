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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-12T14:11+0300
https://ria.ru/20200312/1568490052.html
В Калужской области депутаты одобрили закон о поправках к Конституции
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564536022_0:45:2964:1712_1036x0_80_0_0_06e861be309d85ea05d2082e5d0b3ca6.jpg
РИА Новости

В Калужской области депутаты одобрили закон о поправках к Конституции

14:11 12.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Конституция РФ. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Калужской области в четверг одобрили закон о поправках к Конституции РФ, сообщила РИА Новости представитель областного парламента.
Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы. В заседании калужского регионального парламента принимали участие 35 депутатов.
"Депутаты рассмотрели и одобрили федеральный закон о поправках к Конституции Российской Федерации. "За" проголосовали 32 депутата, трое воздержались, против никто не голосовал", - сказала собеседница агентства.
По данным пресс-службы заксобрания, на заседании выступила сопредседатель рабочей группы по изменению конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева. Она рассказала, что разработка закона шла последовательно и открыто, рабочая группа рассмотрела более тысячи предложений. Значительная их часть учтена в обновленной Конституции, остальные могут быть внесены в федеральные законы.
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"По словам Талии Хабриевой, документ актуализирует Конституцию страны с точки зрения тех вызовов, перед которыми оказалось наше общество и государство", - говорится в сообщении.
В частности, Хабриева отметила, что впервые на самом высоком уровне закрепляется социальный стандарт жизни, уравнивается минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум трудоспособного населения, вводятся нормы об обязательных индексациях пенсий и иных социальных выплат, предусмотрена защита института брака, семьи, родительства и детства, появляются нормы, которые станут гарантом доступности медицинской помощи для граждан.
"В поправках к Конституции удалось найти баланс между традициями и новациями", - добавила Хабриева, отметив, что главный этап принятия изменений впереди - это общероссийское голосование по поправкам в конституцию.
"Если граждане проголосуют за обновленную Конституцию, нам предстоит большая работа по совершенствованию регионального законодательства. Я думаю, что с этой задачей мы справимся совместно с правительством Калужской области", - отметил председатель заксобрания Виктор Бабурин по итогам голосования.
Врио губернатора региона Владислав Шапша, в свою очередь, предложил депутатам активно встречаться с населением и обсуждать предложенные поправки.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияТалия ХабриеваВладислав ШапшаКонституция РФКалужская областьОбщество
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