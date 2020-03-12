Организаторы рассказали, при каком условии отменят Каннский фестиваль

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескюр заявил, что его отменят только в том случае, если ситуация с коронавирусом ухудшится, но пока он смотрит в будущее с "умеренным оптимизмом", сообщает Le Figaro.
"Мы надеемся, что пик эпидемии придется на конец марта, и в апреле мы вздохнем немного свободнее, — сказал Лескюр. — Мы внимательно следим за развитием событий, и если ситуация не улучшится, отменим фестиваль".
Президент Каннского киносмотра объяснил также, что руководство отказалось от страхования, потому что его не устроили условия.
"Нам предложили два миллиона евро компенсации, тогда как наш бюджет – 32 миллиона. То есть для нас это фактически гроши", — пояснил он.
Комитет по отбору фильмов продолжает их смотреть. Список номинантов будет объявлен на пресс-конференции 16 апреля.
Президент уточнил, что в случае отмены фестиваль рассчитывает на средства собственного учредительного фонда, созданного в прошлом году. "Но мы продолжаем оставаться оптимистами", – добавил Люксор.
Каннский смотр должен пройти на Лазурном берегу с 12 по 23 мая.