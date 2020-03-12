Правительство имеет план мер на случай ухудшения ситуации в экономике

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Правительство РФ имеет план мер на случай ухудшения ситуации в экономике, пока необходимости в его использовании нет, заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
"У нас есть план на случай, если вдруг что-то произойдет, но я пока даже не вижу оснований этот план не то чтобы задействовать, а даже его как-то среди ФОИВов (ведомств – ред.) особо продвигать. Потому что пока ничего фатального не происходит", - сказал он, отказавшись раскрыть детали плана.
Говоря о нефтяном рынке, он отметил, что они "перемалывают" эти события спокойно.
"Не надо делать проблему из каждого доллара за баррель: рынки это все перемалывают достаточно спокойно. Сегодня просело - сейчас пошел отскок. Мы контролируем эту ситуацию, смотрим, наблюдаем за ней, в ежедневном режиме. Смотрим активность населения, смотрим активность средних банков, смотрим активность крупных компаний - полностью смотрим, как себя игроки ведут. Никакой паники на рынке нет. Даже близко", - объяснил он, отметив, что действия властей в связи с таким положением почти не распространяются за пределы мониторинга.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%. В среду саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco заявила, что получила директиву от минэнерго королевства увеличить свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в стуки.