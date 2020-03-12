Правительство имеет план мер на случай ухудшения ситуации в экономике

"Не надо делать проблему из каждого доллара за баррель: рынки это все перемалывают достаточно спокойно. Сегодня просело - сейчас пошел отскок. Мы контролируем эту ситуацию, смотрим, наблюдаем за ней, в ежедневном режиме. Смотрим активность населения, смотрим активность средних банков, смотрим активность крупных компаний - полностью смотрим, как себя игроки ведут. Никакой паники на рынке нет. Даже близко", - объяснил он, отметив, что действия властей в связи с таким положением почти не распространяются за пределы мониторинга.