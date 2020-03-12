Белоусов заявил об отсутствии рисков подорожания товаров

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Власти держат под контролем ситуацию с ценами в регионах, рисков подорожания товаров народного потребления пока нет, сказал журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"Риски, связанные с повышением цен на товары народного потребления, пока не проявляются. Мы усилили сейчас мониторинг за ценами во всех регионах, я вчера специально совещание на эту тему проводил, все под контролем, следим за ценами, пока ничего никуда особенно не двигается",- сказал он.
Он добавил, что в среду была детально рассмотрена ситуация с импортными лекарствами.
"По ряду импортных товаров специально вчера разбирали ситуации по запасам субстанций, по импортным лекарствам, по запасам в аптеках и так далее. Мантуров, Минздрав, Росздравнадзор - вся ситуация контролируется, пока все нормально абсолютно. Население ведет себя достаточно спокойно",- уточнил он.
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