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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-12T14:07+0300
https://ria.ru/20200312/1568489767.html
Белоусов заявил об отсутствии рисков подорожания товаров
https://cdn23.img.ria.ru/images/156369/16/1563691647_0:317:3078:2048_1036x0_80_0_0_ece31776ad6112d1dcccf59107550c8e.jpg
РИА Новости

Белоусов заявил об отсутствии рисков подорожания товаров

14:07 12.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Андрей Белоусов
 Андрей Белоусов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Власти держат под контролем ситуацию с ценами в регионах, рисков подорожания товаров народного потребления пока нет, сказал журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"Риски, связанные с повышением цен на товары народного потребления, пока не проявляются. Мы усилили сейчас мониторинг за ценами во всех регионах, я вчера специально совещание на эту тему проводил, все под контролем, следим за ценами, пока ничего никуда особенно не двигается",- сказал он.
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Он добавил, что в среду была детально рассмотрена ситуация с импортными лекарствами.
"По ряду импортных товаров специально вчера разбирали ситуации по запасам субстанций, по импортным лекарствам, по запасам в аптеках и так далее. Мантуров, Минздрав, Росздравнадзор - вся ситуация контролируется, пока все нормально абсолютно. Население ведет себя достаточно спокойно",- уточнил он.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьАндрей БелоусовЭкономика
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