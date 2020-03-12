На Кубани депутаты одобрили поправки в Конституцию

КРАСНОДАР, 12 мар - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Кубани одобрили законопроект о поправках в Депутаты законодательного собрания Кубани одобрили законопроект о поправках в Конституцию России , сообщает пресс-служба парламента региона.

Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

"По результатам обсуждения депутаты ЗСК большинством голосов приняли решение об одобрении Закона Российской Федерации о поправке к Конституции России", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе обсуждения документа руководитель фракции КПРФ Павел Соколенко предупредил коллег, что коммунисты воздержатся при голосовании.

"Поправки важны не только для страны в целом, но и для отдельных её жителей. Они повысят эффективность деятельности органов местного самоуправления, укрепят их финансовую базу, создадут условия для проведения органами местного самоуправления результативной работы по социально-экономическому развитию территорий", – цитирует пресс-служба председателя кубанского парламента Юрия Бурлачко, высказавшегося по законопроекту.

При этом Бурлачко подчеркнул, что окончательное решение по принятию поправок остаётся за гражданами.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.