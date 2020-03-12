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Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы
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РИА Новости

Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы

14:02 12.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 12 мар - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз не одобряет, что решение США о месячном запрете на поездки в Штаты людям, пребывавшим в Европе, было принято в одностороннем порядке и без консультаций, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Евросовета Шарля Мишеля.
Американский лидер Дональд Трамп в четверг объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней из-за коронавируса.
"Европейский союз не одобряет тот факт, что решение США о запрете на поездки было принято в одностороннем порядке и без консультаций", - говорится в посвященном этому запрету заявлении.
Главы ЕК и Совета ЕС также отметили, что коронавирус - это глобальный кризис, он требует сотрудничества, а не односторонних мер.
Президент США Дональд Трамп
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Кроме того, они заверили, что Евросоюз предпринимает серьезные шаги для ограничения распространения COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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