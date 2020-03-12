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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-12T19:18+0300
https://ria.ru/20200312/1568489392.html
Индекс РТС рухнул более чем на 10% на усилении падения рубля
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565212617_0:340:3035:2047_1036x0_80_0_0_e12d16edc69fac35d7c32cb13e9e2065.jpg
РИА Новости

Индекс РТС рухнул более чем на 10% на усилении падения рубля

14:01 12.03.2020 (обновлено: 19:18 12.03.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Долларовый индекс РТС обвалился более чем на десять процентов, опустившись в район 970 пунктов, следует из данных торгов Московской биржи.
К 13:56 (мск) показатель падает на 10,19% — до 975,52 пункта. Индекс Мосбиржи снижается на 7,07% — до 2316,75 пункта.
РТС в четверг пробил психологический рубеж в 1000 пунктов впервые с июля 2017 года.
Российская валюта также усилила снижение. Курс доллара расчетами "завтра" на 14:05 (мск) рос на 2,1 рубля — до 75,05 рубля (в ходе торгов поднимался до 75,07 рубля), курс евро — на 2,22 рубля, до 84,38.
Акции российского нефтегазового сектора падают на 1,56-9,12%, металлургического — на 6,33-18,44%, банковского — примерно на восемь процентов, розничной торговли — на семь-одиннадцать процентов.
Майский фьючерс на нефть Brent дешевеет на 4,25% — до 34,27 доллара за баррель.
Всемирная организация здравоохранения накануне объявила вспышку коронавируса пандемией. После этой новости мировые рынки захлестнула волна панических распродаж.
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