Индекс РТС рухнул более чем на 10% на усилении падения рубля

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Долларовый индекс РТС обвалился более чем на десять процентов, опустившись в район 970 пунктов, следует из данных торгов Долларовый индекс РТС обвалился более чем на десять процентов, опустившись в район 970 пунктов, следует из данных торгов Московской биржи

К 13:56 (мск) показатель падает на 10,19% — до 975,52 пункта. Индекс Мосбиржи снижается на 7,07% — до 2316,75 пункта.

РТС в четверг пробил психологический рубеж в 1000 пунктов впервые с июля 2017 года.

Российская валюта также усилила снижение. Курс доллара расчетами "завтра" на 14:05 (мск) рос на 2,1 рубля — до 75,05 рубля (в ходе торгов поднимался до 75,07 рубля), курс евро — на 2,22 рубля, до 84,38.

Акции российского нефтегазового сектора падают на 1,56-9,12%, металлургического — на 6,33-18,44%, банковского — примерно на восемь процентов, розничной торговли — на семь-одиннадцать процентов.

Майский фьючерс на нефть Brent дешевеет на 4,25% — до 34,27 доллара за баррель.