В Татарстане оценили исполнение положений Конституции

КАЗАНЬ, 12 мар - РИА Новости. Депутаты Госсовета Депутаты Госсовета Татарстана в обращении к президенту Владимиру Путину предложили усилить ответственность за исполнение положений Конституции страны, в частности, касающихся языковой политики, своевременное принятие нормативно-правовых актов.

Парламент Татарстана в четверг одобрил закон о поправке к Конституции РФ, за него проголосовали 78 из 98 депутатов регионального парламента. Одновременно с этим депутаты Госсовета приняли обращение к главе государства.

В документе парламентарии отмечают, что принципы единства и исторической преемственности российской государственности, защита традиционных ценностей, демократизация основ публичной власти и гарантии социальной справедливости, заложенные в этом законе, значительно укрепляют политико-правовой фундамент развития страны, содержат серьезный потенциал для дальнейших социально-экономических преобразований.

"Вместе с тем, вынуждены констатировать, что порой мы сталкиваемся с недостаточными нормативной проработкой и обеспечением прямых конституционных гарантий. Это касается такой чувствительной сферы, как языковая политика. До сих пор не приняты анонсированные новые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования", - подчеркивается в документе.

Более того, по оценке депутатов регионального парламента, государственные языки в образовательных стандартах по статусу оказываются ниже иностранных, так как два иностранных языка являются обязательными к изучению, а государственные языки республик – нет. По мнению авторов обращения, эти и ряд других проблемных вопросов не решаются длительное время.

В этой связи парламентарии предлагают усилить ответственность федеральных государственных органов за надлежащее исполнение положений конституции страны, своевременное принятие соответствующих нормативных правовых актов.