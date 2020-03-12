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Республика Татарстан
Республика Татарстан
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В Татарстане оценили исполнение положений Конституции
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РИА Новости

В Татарстане оценили исполнение положений Конституции

14:00 12.03.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
КАЗАНЬ, 12 мар - РИА Новости. Депутаты Госсовета Татарстана в обращении к президенту Владимиру Путину предложили усилить ответственность за исполнение положений Конституции страны, в частности, касающихся языковой политики, своевременное принятие нормативно-правовых актов.
Парламент Татарстана в четверг одобрил закон о поправке к Конституции РФ, за него проголосовали 78 из 98 депутатов регионального парламента. Одновременно с этим депутаты Госсовета приняли обращение к главе государства.
В документе парламентарии отмечают, что принципы единства и исторической преемственности российской государственности, защита традиционных ценностей, демократизация основ публичной власти и гарантии социальной справедливости, заложенные в этом законе, значительно укрепляют политико-правовой фундамент развития страны, содержат серьезный потенциал для дальнейших социально-экономических преобразований.
"Вместе с тем, вынуждены констатировать, что порой мы сталкиваемся с недостаточными нормативной проработкой и обеспечением прямых конституционных гарантий. Это касается такой чувствительной сферы, как языковая политика. До сих пор не приняты анонсированные новые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования", - подчеркивается в документе.
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Более того, по оценке депутатов регионального парламента, государственные языки в образовательных стандартах по статусу оказываются ниже иностранных, так как два иностранных языка являются обязательными к изучению, а государственные языки республик – нет. По мнению авторов обращения, эти и ряд других проблемных вопросов не решаются длительное время.
В этой связи парламентарии предлагают усилить ответственность федеральных государственных органов за надлежащее исполнение положений конституции страны, своевременное принятие соответствующих нормативных правовых актов.
"Согласно вносимым в Основной Закон изменениям государство берет на себя дополнительные обязательства по защите культурной самобытности всех народов и этнических общностей, гарантируя сохранение этнокультурного и языкового многообразия… Полагаем, что конституционные поправки, рассмотренные при активном участии экспертов и широкой общественности, потребуют системного законодательного и подзаконного регулирования как на федеральном, так и на региональном уровне. Обращаемся к Вам как гаранту Конституции Российской Федерации с просьбой взять эту работу под особый контроль", - говорится в обращении.
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Республика ТатарстанРоссияКонституция РФВладимир ПутинРеспублика Татарстан (Татарстан)Общество
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