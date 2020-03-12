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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-12T16:14+0300
https://ria.ru/20200312/1568489236.html
Курс доллара поднялся до 75 рублей
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/76/1559267641_0:202:3077:1933_1036x0_80_0_0_d7bf073de75587d00fc9b961571b08f0.jpg
РИА Новости

Курс доллара поднялся до 75 рублей

13:59 12.03.2020 (обновлено: 16:14 12.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом один доллар США
Банкноты номиналом один доллар США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом один доллар США. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Курс доллара впервые с февраля 2016 года превысил отметку в 75 рублей, следует из данных торгов на Московской бирже.
Так, курс американской национальной валюты расчетами "завтра" вырос на 2,1 рубля, до 75,05 (уже поднимался до 75,07 рубля), курс евро — на 2,22 рубля, до 84,38.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаBrentСитуация на валютном рынкеДинамика курсов валютЭкономика
Популярные комментарии
А где аналитики, которые вечно вещают, что доллар вот-вот рухнет и что у нас полно золота теперь, мало бумаг USA и все будет в шоколаде
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Cat Vova
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Ниче ниче. Мы еще покувыркаемся.
12 марта, 14:20
Игорь Бердин
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