Курс доллара поднялся до 75 рублей

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Курс доллара впервые с февраля 2016 года превысил отметку в 75 рублей, следует из данных торгов на Московской бирже.
Так, курс американской национальной валюты расчетами "завтра" вырос на 2,1 рубля, до 75,05 (уже поднимался до 75,07 рубля), курс евро — на 2,22 рубля, до 84,38.
Майский фьючерс на нефть марки Brent падает на 7,1 процента — до 33,24 доллара за баррель.
Волатильность на нефтяном рынке сохраняется с начала недели из-за распространения коронавируса, вспышка которого была признана пандемией, и после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30 процентов.