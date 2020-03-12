В Госдуме оценили реакцию Киева на упрощение получения гражданства РФ

"Вятрович - ничтожный политик и великий фальсификатор истории. Для него русский язык и русская культура как соль на раны. Именно поэтому и придумывает жалкие обвинения в якобы захвате Украины и Белоруссии. Половина планеты говорит на английском, но никто не обвиняет Британию в оккупации этих территорий", - сказал Бальбек РИА Новости.

"Я, конечно, понимаю, что лучшее "братание" для Вятровича - это украинец, русский и белорус с плакатами "Слава Украине", "Бандера - герой", "Украина - понад усе" (Украина превыше всего). А если ещё все вместе сорвут награды с ветерана Великой Отечественной, то это будет лучший показатель кровного родства - но этого не будет. А предотвратить упрощенное получение российского гражданства украинцами и белорусами ни Вятрович, ни его единомышленники не способны. Все, что им остается, это подвывать от злости и жаловаться на медиаплощадках", - отметил он .