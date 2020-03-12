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2020-03-12T13:57+0300
https://ria.ru/20200312/1568489125.html
В Госдуме оценили реакцию Киева на упрощение получения гражданства РФ
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РИА Новости

В Госдуме оценили реакцию Киева на упрощение получения гражданства РФ

13:57 12.03.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек . Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал жалкой реакцию члена Верховной Рады Украины на отмену экзамена по русскому языку для украинцев и белорусов - предотвратить упрощенное получение российского гражданства Киеву не удастся.
Совет Федерации одобрил в среду правительственный закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка. Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Владимир Вятрович заявил, что это является "подготовкой Москвы к полному захвату Украины и Белоруссии". По его словам, Россия использует знание украинцами русского языка как дополнительный аргумент в пользу того, что украинцы с русскими - один народ.
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"Вятрович - ничтожный политик и великий фальсификатор истории. Для него русский язык и русская культура как соль на раны. Именно поэтому и придумывает жалкие обвинения в якобы захвате Украины и Белоруссии. Половина планеты говорит на английском, но никто не обвиняет Британию в оккупации этих территорий", - сказал Бальбек РИА Новости.
"Я, конечно, понимаю, что лучшее "братание" для Вятровича - это украинец, русский и белорус с плакатами "Слава Украине", "Бандера - герой", "Украина - понад усе" (Украина превыше всего). А если ещё все вместе сорвут награды с ветерана Великой Отечественной, то это будет лучший показатель кровного родства - но этого не будет. А предотвратить упрощенное получение российского гражданства украинцами и белорусами ни Вятрович, ни его единомышленники не способны. Все, что им остается, это подвывать от злости и жаловаться на медиаплощадках", - отметил он .
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Руслан БальбекВладимир ВятровичПетр ПорошенкоГосдума РФВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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