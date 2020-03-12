Центробанк продал на рынке валюту на 3,6 миллиарда рублей

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Центробанк продал на внутреннем рынке валюту на 3,6 миллиарда рублей, говорится на сайте регулятора.

Для этого используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.

В понедельник регулятор объявил о приостановке на 30 дней покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках механизма бюджетного правила. На следующий день Центробанк заявил, что начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила для поддержания финансовой стабильности - у Минфина формально появится возможность продавать валюту из ФНБ только в апреле.

Сегодня курс доллара вырос до 74,0274 рубля, евро — до 83,6584 рубля.

Обвал рынков вызвало объявление ВОЗ пандемии коронавируса. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, умерли более четырех тысяч. Крупнейшие вспышки за пределами Китая зафиксировали в Италии, Иране, Южной Корее и Японии.