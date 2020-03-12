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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-12T14:08+0300
https://ria.ru/20200312/1568489095.html
Центробанк продал на рынке валюту на 3,6 миллиарда рублей
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РИА Новости

Центробанк продал на рынке валюту на 3,6 миллиарда рублей

13:57 12.03.2020 (обновлено: 14:08 12.03.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Центробанк продал на внутреннем рынке валюту на 3,6 миллиарда рублей, говорится на сайте регулятора.
Для этого используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
В понедельник регулятор объявил о приостановке на 30 дней покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках механизма бюджетного правила. На следующий день Центробанк заявил, что начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила для поддержания финансовой стабильности - у Минфина формально появится возможность продавать валюту из ФНБ только в апреле.
Сегодня курс доллара вырос до 74,0274 рубля, евро — до 83,6584 рубля.
Обвал рынков вызвало объявление ВОЗ пандемии коронавируса. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, умерли более четырех тысяч. Крупнейшие вспышки за пределами Китая зафиксировали в Италии, Иране, Южной Корее и Японии.
В России зарегистрировали 28 случаев коронавирусной инфекции, из них 25 — у граждан России, два — у граждан Китая, один — у гражданина Италии.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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