Мадрид попросил не распространять слухи о закрытии города

При этом она добавила, что если решение примет испанское правительство, то оно должно будет его объяснить.

"Мы не можем допустить распространения информации, которая наносит большой ущерб экономике и провоцирует ступор у людей, которые не знают, уезжать в город или приезжать. Я хочу призвать к ответственности. Мы в лучших руках, о нас заботятся лучшие профессионалы в области медицины", - добавила она.

Политик назвала ситуацию беспрецедентной, признав, что "ничего подобного никогда не было", и выразив уверенность, что "спокойствие скоро вернется в город".

"Самое главное сейчас – спасти жизни", - сказала Аюсо. Она попросила всех людей пожилого возраста, людей с различными заболеваниями и тех, кто живет вместе с заболевшими, оставаться дома. "Но это временно. Важно, чтобы люди из группы наибольшего риска заботились о себе, и чтобы мы о них заботились", - сказала глава сообщества Мадрид.