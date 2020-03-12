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Мадрид попросил не распространять слухи о закрытии города
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РИА Новости

Мадрид попросил не распространять слухи о закрытии города

13:55 12.03.2020 (обновлено: 14:06 12.03.2020)
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© AFP 2020 / Oscar del PozoПродавец в защитных перчатках продает банку пива в одном из магазинов Мадрида
Продавец в защитных перчатках продает банку пива в одном из магазинов Мадрида
© AFP 2020 / Oscar del Pozo
Продавец в защитных перчатках продает банку пива в одном из магазинов Мадрида
МАДРИД, 12 мар – РИА Новости. Руководство сообщества Мадрид опровергло информацию о планах закрыть город и призвало не распространять ложную информацию.
"Мадрид не закроется. Или по крайней мере его не закроет правительство сообщества Мадрид. Я прошу не распространять эти слухи", - заявила председатель правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо в интервью телеканалу Telemadrid.
При этом она добавила, что если решение примет испанское правительство, то оно должно будет его объяснить.
"Мы не можем допустить распространения информации, которая наносит большой ущерб экономике и провоцирует ступор у людей, которые не знают, уезжать в город или приезжать. Я хочу призвать к ответственности. Мы в лучших руках, о нас заботятся лучшие профессионалы в области медицины", - добавила она.
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Политик назвала ситуацию беспрецедентной, признав, что "ничего подобного никогда не было", и выразив уверенность, что "спокойствие скоро вернется в город".
"Самое главное сейчас – спасти жизни", - сказала Аюсо. Она попросила всех людей пожилого возраста, людей с различными заболеваниями и тех, кто живет вместе с заболевшими, оставаться дома. "Но это временно. Важно, чтобы люди из группы наибольшего риска заботились о себе, и чтобы мы о них заботились", - сказала глава сообщества Мадрид.
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Власти автономных сообществ Мадрид и Риоха, а также столицы Страны Басков города Витория приняли решение о временном закрытии учебных заведений. Власти рекомендовали отказаться от необязательных поездок по стране, авиасообщение с Италией приостановлено до 25 марта, введен запрет на проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий, численность участников которых превышает тысячу человек, однако организаторы повсеместно отменяют мероприятия с участием и гораздо меньшего числа людей. Все крупные спортивные соревнования проходят при пустых трибунах. В Мадриде власти закрыли ряд музеев, включая Прадо, театров и культурных учреждений, библиотеки, отменено проведение ряда спортивных мероприятий.
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