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Иран потребовал снятия всех санкций для борьбы с коронавирусом
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РИА Новости

Иран потребовал снятия всех санкций для борьбы с коронавирусом

13:51 12.03.2020
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© REUTERS / WANA NEWS AGENCYДезинфекция мечети в городе Мешхед
Дезинфекция мечети в городе Мешхед
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
ТЕГЕРАН, 12 мар – РИА Новости. Тегеран заявил генсеку ООН Антониу Гуттерешу о необходимости снятия всех санкций США с Ирана для борьбы с коронавирусом, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Глава МИД Ирана (Мохаммад Джавад) Зариф в письме к генсеку ООН, копии которого были направлены главам международных организаций и министрам иностранных дел всех стран, указал на необходимость снятия всех односторонних и незаконных санкций США против Ирана для борьбы с коронавирусом", - написал Мусави в Twitter.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаАббас МусавиАнтониу ГуттерешКоронавирусыМИД ИранаИранСШАВ мире
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