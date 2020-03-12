Иран потребовал снятия всех санкций для борьбы с коронавирусом

ТЕГЕРАН, 12 мар – РИА Новости. Тегеран заявил генсеку ООН Антониу Гуттерешу о необходимости снятия всех санкций США с Ирана для борьбы с коронавирусом, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Глава МИД Ирана (Мохаммад Джавад) Зариф в письме к генсеку ООН, копии которого были направлены главам международных организаций и министрам иностранных дел всех стран, указал на необходимость снятия всех односторонних и незаконных санкций США против Ирана для борьбы с коронавирусом", - написал Мусави в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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