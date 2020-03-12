Литва усиливает санитарный контроль на границах с Латвией и Польшей

Российские грузовики в очереди на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска "Бенякони" в Гродненской области Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 12 мар — РИА Новости. Литва с четверга, 12 марта, усилит санитарный контроль на границах с Польшей и Латвией из-за распространения коронавируса, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел.

Как отмечает агентство, планируется, что с 18 часов будут установлены десять санитарно-информационных пунктов.

"С сегодняшнего дня санитарные информационные пункты будут установлены на главных дорогах Польши и Латвии. Служба будет осуществляться сотрудниками пограничной охраны и отделения специального назначения", — приводит издание слова главы МВД Риты Тамашунене.

По данным агентства, с 4 марта Служба охраны государственной границы (VSAT) выдает пассажирские карточки для заполнения тем, кто посещал зараженные регионы в течение 14 дней. Проверка будет проходить по принципу профилирования и будет распространяться на автомобили и пассажиров из групп риска: туристов, покидающих пострадавшие районы, пассажирские автобусы, микроавтобусы, грузовые машины.

"В VSAT отметили, что наблюдение на внешней границе ЕС проще, потому что транспортные средства и люди проходят через контрольно-пропускные пункты. С Польшей Литва договорилась о координации действий санитарного контроля, однако со стороны Латвии подвижек нет", —добавляет издание.