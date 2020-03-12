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Туризм
2020-03-12T18:32+0300
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Литва усиливает санитарный контроль на границах с Латвией и Польшей
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РИА Новости

Литва усиливает санитарный контроль на границах с Латвией и Польшей

18:32 12.03.2020
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкРоссийские грузовики в очереди на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска "Бенякони" в Гродненской области Белоруссии
Российские грузовики в очереди на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска Бенякони в Гродненской области Белоруссии
© РИА Новости / Виктор Толочко
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ВИЛЬНЮС, 12 мар — РИА Новости. Литва с четверга, 12 марта, усилит санитарный контроль на границах с Польшей и Латвией из-за распространения коронавируса, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел.
Как отмечает агентство, планируется, что с 18 часов будут установлены десять санитарно-информационных пунктов.
"С сегодняшнего дня санитарные информационные пункты будут установлены на главных дорогах Польши и Латвии. Служба будет осуществляться сотрудниками пограничной охраны и отделения специального назначения", — приводит издание слова главы МВД Риты Тамашунене.
По данным агентства, с 4 марта Служба охраны государственной границы (VSAT) выдает пассажирские карточки для заполнения тем, кто посещал зараженные регионы в течение 14 дней. Проверка будет проходить по принципу профилирования и будет распространяться на автомобили и пассажиров из групп риска: туристов, покидающих пострадавшие районы, пассажирские автобусы, микроавтобусы, грузовые машины.
"В VSAT отметили, что наблюдение на внешней границе ЕС проще, потому что транспортные средства и люди проходят через контрольно-пропускные пункты. С Польшей Литва договорилась о координации действий санитарного контроля, однако со стороны Латвии подвижек нет", —добавляет издание.
В Литве подтверждены три случая заражения коронавирусом. В конце февраля стало известно, что жительница Шяуляя подхватила инфекцию в итальянской Вероне. В начале недели было объявлено о двух других случаях заражения. Заболели муж и жена из Каунаса, которые тоже вернулись из Италии.
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